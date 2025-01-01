  1. الرئيسية
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: لم تطلب واشنطن من تل أبيب قط عدم بسط السيادة على الضفة

الجمعة 05 سبتمبر 2025 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل قط عدم بسط السيادة على الضفة الغربية.

 

وكتب هاكابي في منشور نقلته "تايمز أوف إسرائيل": "لم تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل قط عدم تطبيق السيادة. لقد أكدت مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة تحترم إسرائيل كدولة ذات سيادة، ولن تملي عليها ما يجب عليها فعله. وهذا أيضا ما قاله الوزير روبيو هذا الأسبوع".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت تقارير عبرية بأن هكابي حذر المسؤولين الإسرائيليين من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقة للغاية من اقتراب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من الانهيار. 

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد انتقد مؤخرا تحركات بعض الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكدا أنه سبق أن حذرها من أن إسرائيل قد ترد بخطوة ضم الضفة الغربية.

وأوضح أن واشنطن أبلغت هذه الدول قبل اعترافها المحتمل أن الدولة الفلسطينية لن ترى النور عبر مؤتمرات صحفية أو قرارات أحادية، بل عبر مفاوضات مباشرة، محذرا من أن هذه الخطوات قد تدفع إلى إجراءات متبادلة وتعرقل أي مساع لوقف إطلاق النار في غزة.

