  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أضاف بندا جديدا.. نتنياهو يطرح شروط إسرائيل الخمسة لوقف الحرب على غزة

الجمعة 05 سبتمبر 2025 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أضاف بندا جديدا.. نتنياهو يطرح شروط إسرائيل الخمسة لوقف الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أن الحرب على قطاع غزة يمكن أن تنتهي فورا وفقا للشروط التي وضعتها تل أبيب.

[أضاف بندا جديدا.. نتنياهو يطرح شروط إسرائيل الخمسة لوقف الحرب على غزة]
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / AP 

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الجمعة، 5 شروط لوقف الحرب على غزة، مضيفا لأول مرة شرط نزع سلاح القطاع.

الشروط التي طرحها نتنياهو:

1. إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء والأموات.
2. نزع سلاح حماس.
3. نزع سلاح قطاع غزة.
4. السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.
5. تشكيل حكومة مدنية بديلة لا تشكل تهديدا لإسرائيل.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء إنه تحدث مطولا مع والدي المختطفين غي جلبوع دلال وألون أوهل، وعزز موقفهما في ضوء الفيديو الذي نشرته حماس.

وشدد نتنياهو على أن الفيديو الدعائي الذي وصفه بالـ"شرير" لن يضعف عزيمتهم ولن يثنيهم عن تحقيق أهداف الحرب.

وفي وقت سابق، نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو لأسيرين إسرائيليين، مؤكدة وجود 8 أسرى أحياء بمدينة غزة، شمال القطاع.

وقال الأسير الإسرائيلي غاي دلال في مقطع الفيديو: 'كنا نظن أننا أسرى لدى حماس لكننا في الحقيقة أسرى لدى حكومتنا ولدى بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".

وأكد الأسير الإسرائيلي لدى حماس أنه موجود في مدينة غزة شمال القطاع وأكثر من 8 أسرى آخرين، مشيرا إلى أنه سمع أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم المدينة معتبرا أن هذا الأمر سيعني أنه سيموت ولن يعود إلى منزله.

وقال: "سمعت أن الجيش بصدد الهجوم على غزة وأنا مرعوب من هذه الفكرة، أنا في هستيريا، هذا يعني أننا سنموت هنا، أرجوكم، هذه فرصتنا الأخيرة، أخرجوا وتظاهروا وافتعلوا الفوضى للنجاة وإنهاء هذه الحرب".

وطالب دلال الأسرى السابقين بالتحرك من أجلهم وإعادتهم إلى منازلهم.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لـ”أبو عبيدة” وفيديو للغارة التي استهدفته

الشاباك يتحدث عن “مؤشرات على انهيار” السلطة الفلسطينية بالضفة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها

نتنياهو عن التهجير القسري لفلسطينيي غزة: مصر لن تفتح معبر رفح

طوفان المقاطعة .. موجةٌ غيرُ مسبوقةٍ للفنادق الأوروبيّة ترفض استقبال الإسرائيليين..

بعد قراره ضد فلسطين ..هذه هي الوفود التي يدرس ترامب إلغاء تأشيراتها لحضور الجمعية العامة

تدمير المباني الشاهقة..الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته وكاتس يعلن "فتح باب الجحيم في غزة"

ويتكوف يجري محادثات غير معلنة بهدف إحياء المفاوضات الخاصة باتفاق شامل للإفراج عن الأسرى

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يتهم مصر بسجن الفلسطينيين بغزة وعدم السماح لهم بالخروج

رشوان: مصر لن تشارك في مؤامرات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ولن نفتح معبر رفح لتنفيذ خطة نتنياهو

IMG_1510

تدمير المباني الشاهقة..الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته وكاتس يعلن "فتح باب الجحيم في غزة"

IMG_1508

8 منهم احياء داخل المدينة ..القسام تنشر مشاهد لأسيرين خلال جولة ميدانية في غزة

ويتكوف يجري محادثات غير معلنة بهدف إحياء المفاوضات الخاصة باتفاق شامل للإفراج عن الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية