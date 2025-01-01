[أضاف بندا جديدا.. نتنياهو يطرح شروط إسرائيل الخمسة لوقف الحرب على غزة]

القدس المحتلة/سما/

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أن الحرب على قطاع غزة يمكن أن تنتهي فورا وفقا للشروط التي وضعتها تل أبيب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / AP

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الجمعة، 5 شروط لوقف الحرب على غزة، مضيفا لأول مرة شرط نزع سلاح القطاع.

الشروط التي طرحها نتنياهو:

1. إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء والأموات.

2. نزع سلاح حماس.

3. نزع سلاح قطاع غزة.

4. السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.

5. تشكيل حكومة مدنية بديلة لا تشكل تهديدا لإسرائيل.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء إنه تحدث مطولا مع والدي المختطفين غي جلبوع دلال وألون أوهل، وعزز موقفهما في ضوء الفيديو الذي نشرته حماس.

وشدد نتنياهو على أن الفيديو الدعائي الذي وصفه بالـ"شرير" لن يضعف عزيمتهم ولن يثنيهم عن تحقيق أهداف الحرب.

وفي وقت سابق، نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو لأسيرين إسرائيليين، مؤكدة وجود 8 أسرى أحياء بمدينة غزة، شمال القطاع.

وقال الأسير الإسرائيلي غاي دلال في مقطع الفيديو: 'كنا نظن أننا أسرى لدى حماس لكننا في الحقيقة أسرى لدى حكومتنا ولدى بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".

وأكد الأسير الإسرائيلي لدى حماس أنه موجود في مدينة غزة شمال القطاع وأكثر من 8 أسرى آخرين، مشيرا إلى أنه سمع أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم المدينة معتبرا أن هذا الأمر سيعني أنه سيموت ولن يعود إلى منزله.

وقال: "سمعت أن الجيش بصدد الهجوم على غزة وأنا مرعوب من هذه الفكرة، أنا في هستيريا، هذا يعني أننا سنموت هنا، أرجوكم، هذه فرصتنا الأخيرة، أخرجوا وتظاهروا وافتعلوا الفوضى للنجاة وإنهاء هذه الحرب".

وطالب دلال الأسرى السابقين بالتحرك من أجلهم وإعادتهم إلى منازلهم.