حصيلة جديدة لأعداد القتلى الإسرائيليين خلال العامين الماضيين: 1923 قتيلا بينهم 900 عسكري

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع “واللا” الإخباري العبري، الجمعة، بأن 1923 إسرائيليا قتلوا خلال فترة الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 900 عسكري.

ونشر الموقع المعطيات بمناسبة مرور 700 يوم على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، بينما تتكتم تل أبيب على الحصيلة الحقيقية لخسائرها البشرية، وتفرض رقابة مشددة على النشر، ما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.

وقال الموقع، إن 1923 إسرائيليا قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 900 عسكري، مشيرا إلى أن 456 عسكريا منهم قتلوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وبشأن الحصيلة المعلنة للجرحى، قال “واللا”، إن 29 ألفا و485 إسرائيليا أصيبوا، بينهم 6218 عسكري.

كما أجبر أكثر من 143 ألف إسرائيلي على مغادرة المستوطنات المحاذية لغزة، والحدود الشمالية مع لبنان نتيجة الاشتباكات مع “حزب الله”، قبل أن تتحول إلى حرب واسعة في سبتمبر/ أيلول 2024، وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني الذي بعده.

موقع “واللا” قال إنه تم إطلاق أكثر من 37 ألف و500 صاروخ وقذيفة على إسرائيل، من غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران.

وأضاف: “أصبحت قضية المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) رمزا مأساويا للحرب ومحط ضغط شعبي وسياسي، حيث يوجد 48 مختطفا، يقدر بأن أقل من 20 منهم على قيد الحياة”.

وفي 18 أغسطس/ آب المنصرم، وافقت حركة “حماس” على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد رغم تطابق بنوده مع مقترح أمريكي سابق وافقت عليه تل أبيب.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و231 شهيدا و161 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.