تدمير المباني الشاهقة..الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته وكاتس يعلن "فتح باب الجحيم في غزة"

الجمعة 05 سبتمبر 2025 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "باب الجحيم في غزة قد فتح الآن"، مشيرا إلى أن الجيش بدأ حاليا توسيع نطاق عملياته العسكرية في المدينة.

 

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، تركز المرحلة الأولى من العملية على هدم المباني الشاهقة في المدينة، حيث تم تسليم أول إشعار إخلاء إلى أحد المباني التي تعتبر "مأوى لعناصر من حركة حماس" قبل شن الهجوم.

وأوضح كاتس أن الجيش سيواصل عملياته بشكل متصاعد "حتى تلتزم عناصر حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع السلاح، وإلا فسيواجهون التدمير الكامل".

وأكدت المصادر أن العملية العسكرية "ستستمر بتكثيف الضربات لضمان تنفيذ هذه الشروط، مع التركيز على تحييد العناصر المسلحة وحماية المدنيين قدر الإمكان ضمن نطاق العمليات".

