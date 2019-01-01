الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على 40 بالمئة من مدينة غزة وسنوسع نطاق العمليات العسكرية في الأيام المقبلة

القدس المحتلة/سما/

افاد الجيش الإسرائيلي الخميس بأنه يسيطر على 40 في المئة من مدينة غزة، كبرى مدن القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، ويستعد للسيطرة عليها بالكامل في هجوم جديد.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين في بيان بالفيديو “نسيطر اليوم على 40 في المئة من مدينة غزة. ستستمر العملية في التوسع والتكثف في الأيام المقبلة”، مضيفا “سنزيد الضغط على حماس حتى هزيمتها”.

وأضاف أدرعي: “منذ بدء عملية عربات جدعون تمكن الجيش من استعادة جثامين 10 مختطفين”.

ودفع القصف الإسرائيلي المزيد من الفلسطينيين في مدينة غزة إلى النزوح الخميس، بينما تحدى آلاف السكان الأوامر الإسرائيلية بالمغادرة وبقوا بين الأنقاض في مواجهة التقدم الإسرائيلي.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن العديد من الأشخاص قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع، معظمهم في مدينة غزة، حيث تقدمت القوات الإسرائيلية عبر الضواحي الخارجية وأصبحت الآن على بعد بضعة كيلومترات من وسط المدينة.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مستعد لفتح معبر رفح للفلسطينيين لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر.

وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع قناة “أبو علي إكسبريس” على تلغرام: “هناك خطط شتى لإعادة تأهيل غزة لكن نصف سكانها يريدون مغادرتها هذا ليس طردا جماعيا”.

وأردف رئيس الوزراء قائلا: “إن مغادرة غزة حق أساسي لكل فلسطيني”.

وذكر خلال المقابلة فيما يتعلق بإمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة: “إذا اتخذوا خطوات أحادية الجانب فسنتخذ خطوات أحادية الجانب أيضا.. لسنا هنا لطرد الفلسطينيين لكننا لن نمنحهم دولة”.

كما تطرق نتنياهو إلى تنامي معاداة السامية حول العالم ودعا اليهود إلى عدم التراجع، حيث صرح: “كلما أسرعنا في إنهاء الحرب ستهدأ حرب الدعاية أيضا.. وأقول لليهود اثبتوا بشموخ، دافعوا عن حقوقكم، لا تختبئوا واخرجوا وحاربوا الافتراء بالقوة”.