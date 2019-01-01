الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لـ”أبو عبيدة” وفيديو للغارة التي استهدفته
الخميس 04 سبتمبر 2025 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/
نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، صورة جديدة لأبو عبيدة الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس.
وقال الجيش إنه عثر على وثيقة في قطاع غزة والتي تم الكشف عنها الآن، يظهر حذيفة الكحلوت إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس المدعو رافع سلامة، حيث يعتبر ذلك بمثابة دليل آخر على مكانته في القيادة العملياتية لحماس.
وذكر الجيش أن الكحلوت الذي اعتاد التخفي وراء قناع، كان بمثابة وجه لحماس، وكان مسؤولا عن جهود الدعاية والحرب النفسية للحركة.
وأشار إلى أنه وخلال الحرب، كان الكحلوت ينشر مقاطع فيديو ظهر فيها جنود من الجيش الإسرائيلي ومدنيون اختطفوا إلى قطاع غزة، في محاولة للتأثير على الوعي العام في إسرائيل.
وأوضح في بيانه أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك هاجما السبت 30 أغسطس وقضيا على “أبو عبيدة” الناطق باسم الجناح العسكري.