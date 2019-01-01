  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لـ”أبو عبيدة” وفيديو للغارة التي استهدفته

الخميس 04 سبتمبر 2025 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لـ”أبو عبيدة” وفيديو للغارة التي استهدفته



القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، صورة جديدة لأبو عبيدة الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال الجيش إنه عثر على وثيقة في قطاع غزة والتي تم الكشف عنها الآن، يظهر حذيفة الكحلوت إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس المدعو رافع سلامة، حيث يعتبر ذلك بمثابة دليل آخر على مكانته في القيادة العملياتية لحماس.

‏وذكر الجيش أن الكحلوت الذي اعتاد التخفي وراء قناع، كان بمثابة وجه لحماس، وكان مسؤولا عن جهود الدعاية والحرب النفسية للحركة.

وأشار إلى أنه وخلال الحرب، كان الكحلوت ينشر مقاطع فيديو ظهر فيها جنود من الجيش الإسرائيلي ومدنيون اختطفوا إلى قطاع غزة، في محاولة للتأثير على الوعي العام في إسرائيل.

 
 
 

وأوضح في بيانه أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك هاجما السبت 30 أغسطس وقضيا على “أبو عبيدة” الناطق باسم الجناح العسكري.

الأكثر قراءة اليوم

مكتب نتنياهو يرفض عرض حماس الجديد : مجرد دعاية فارغة ..

حماس: مستعدون لصفقة شاملة في قطاع غزة

توسلات طفلة من غزة في فيلم «صوت هند رجب» تهز مهرجان البندقية..

ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي يناقشان مستجدات الأحداث في فلسطين

آيزنكوت: على غانتس الانسحاب ونتنياهو يعرقل صفقة الاسرى

غوغل توقع عقد بـ 45 مليون دولار لدعم دعاية نتنياهو التي تنكر المجاعة في غزة وتبرر إبادة الفلسطينيين

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وحرق خيام النازحين بغزة

الأخبار الرئيسية

الشاباك يتحدث عن “مؤشرات على انهيار” السلطة الفلسطينية بالضفة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها

نتنياهو عن التهجير القسري لفلسطينيي غزة: مصر لن تفتح معبر رفح

هارتس : عملية احتلال غزة تعاني نقصا بجنود الاحتياط والجرافات اللازمة لتدمير المنازل والجيش يستعد لنشر ثلاثة ألوية احتياطية

مسؤول مصري: نتنياهو واهم ولا يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط إن ألغى اتفاقية الغاز المبرمة مع القاهرة منذ عام 2019

جندي إسرائيلي حارب بغزة يفاجئ أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست : أحاول الانتحار وأحلم برصاصة بين عينيّ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية