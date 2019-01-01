  1. الرئيسية
صنعاء : اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

الخميس 04 سبتمبر 2025 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
صنعاء/ وكالات/

أفاد مسؤول في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، اليوم الخميس، بأن موظفي الأمم المتحدة الذين اعتقلتهم الجماعة قبل أيام يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن الأحد أن الحوثيين اعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفًا تابعين للمنظمة.

جاء ذلك عقب غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء الخميس الماضي، وأدت إلى مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء.

وقال مصدر في وزارة الخارجية في صنعاء، طالبًا عدم كشف هويته: "من تم القبض عليهم من موظفي الأمم المتحدة متهمون بالتجسس لصالح العدوان الأميركي والإسرائيلي".

وأضاف "من ثبتت تهمته سوف يُحال إلى المحاكمة".

وبحسب المصادر، فإن من بين المعتقلين موظفون في برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

كما أوقف الحوثيون، السبت، عشرات آخرين "للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل"، وفق ما أفاد مصدر أمني يمني للوكالة في حينه.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد مقتل رئيس الحكومة/ أحمد غالب ناصر الرهوي، وتسعة وزراء ومسؤولين حكوميين في الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت صنعاء، الخميس الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل بشكل متكرر.

