آيزنكوت: على غانتس الانسحاب ونتنياهو يعرقل صفقة الاسرى

القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، شريكه السياسي بيني غانتس إلى الانسحاب من السباق الانتخابي في حال بقي خارج نسبة الحسم .

وقال آيزنكوت لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "بيني غانتس، كأي شخص يسعى إلى إحداث تغيير جذري وأمل في إسرائيل، سيضطر إلى الانسحاب إذا اقترب من عتبة الحسم.

وأضاف: "على جميع القوى الصهيونية، وكل من يمثل 70% ممن يريدون الأفضل للبلاد، والذين يريدون دولة يهودية قوية وديمقراطية، أن يستبدلوا هذه الحكومة وينقذوا البلاد من حيث أوصلها نتنياهو.

وهاجم آيزنكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب عدم إحراز تقدم في صفقة إطلاق سراح الرهائن. مضيفا أن "رئيس الأركان يعلن استيفاء شروط عودة الرهائن، ورئيس الوزراء يتجاهل ويعرقل - ليس بن غفير وسموتريتش، بل هو من يفعل ذلك".