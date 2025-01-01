  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وحرق خيام النازحين بغزة

الخميس 04 سبتمبر 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وحرق خيام النازحين بغزة



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٢ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٧٩ شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة ١٦ منهم من منتظري المساعدات.

غزة والشمال

وارتقى خمسة شهداء بينهم اربعة أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين قرب دوار ابو مازن بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان ومصابون في غارة إسرائيلية على خيام نازحين بحي النصر غربي مدينة غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة حبيب في حي الصبرة بمدينة غزة.

وفجر جيش الاحتلال روبوتاً مفخخاً بين المنازل شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

واستشهد خمسة مواطنين و ٩٩ مصاب من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وسط القطاع

واستشهد المواطن مهيمن غازي شاهين برصاص جيش الاحتلال في محيط منطقة كيسوفيم جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن واصيب عدد آخر بقصف على خيمة تووي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان اربعة مواطنين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة السكة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وهم: عمر زعيتر ، محمد ريان ، محمد خريس وجهاد خريس فيما استشهد مواطنان بقصف على حكر الجامع في دير البلح. 

واستشهد ١٣ مواطن خلال ال ٢٤ ساعة الماضية في المنطقة الوسطى من القطاع.

جنوب قطاع غزة

وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيام تؤوي نازحين في مخيم الشافعي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف ضخمة في منطقة السطر شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد ٢٣ مواطن خلال ٢٤ ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس بينهم ٥ من طالبي المساعدات.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١١٣ مواطن و ٣٠٤ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٣٧٤٦ شهيدًا و ١٦١٢٤٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١١٦١٥ شهيدًا و ٤٩٢٠٥ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٣٣ شهيد و ١٤١ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٣٣٩ شهيدًا وأكثر من ١٧٠٧٠ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، ٦ حالات وفاة جديدة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم ثلاث أطفال ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٣٦٧ حالة وفاة، من ضمنهم ١٣١ طفلًا.

a9704550-492a-46f1-947d-ac9c9b211ce1
1877c98c-6180-437e-8014-9850a7e34b71
b71d65f0-13ed-4119-a44a-49beedcf4a30
84d999ed-6428-4524-8f9b-b942824da91d
64277e8c-f239-4bd2-9e48-3d08b1aa1aa4
2dbcf92b-31da-4c69-af56-04d857282b9b
35cb730d-a659-49d3-91d4-def9569e2e21
16b612ae-1518-4110-aadf-18f318152c71
b71cf3c1-fbcb-4e44-b4a6-b2cc1df718ab
a9704550-492a-46f1-947d-ac9c9b211ce1
b71d65f0-13ed-4119-a44a-49beedcf4a30
9c77f68d-8eda-4909-a2cc-07fdfb8cfa63
84d999ed-6428-4524-8f9b-b942824da91d
64277e8c-f239-4bd2-9e48-3d08b1aa1aa4
2dbcf92b-31da-4c69-af56-04d857282b9b

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة

ترامب: الأمور ستتغير بسرعة إذا أفرجت حماس عن 20 رهينة في قطاع غزة ..

الإمارات تحذر : أي ضم إسرائيلي بالضفة الغربية خط أحمر ويقوض اتفاقات إبراهيم

" كتائب القسام": نطلق سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات جدعون

وزير المالية الإسرائيلي يعلن اعتزام بلاده ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية: هدفنا القضاء على الدولة الفلسطينية

إسرائيل تغلق المجال الجوي بمنطقة مطار “بن غوريون” بعد إطلاق صاروخ من اليمن و صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل ابيب

زامير يعلن بدء "المرحلة الثانية" من عملية "مركبات جدعون"

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ من اليمن فجر اليوم الخميس ..

مكتب نتنياهو يرفض عرض حماس الجديد : مجرد دعاية فارغة ..

حماس: مستعدون لصفقة شاملة في قطاع غزة

ترامب: الأمور ستتغير بسرعة إذا أفرجت حماس عن 20 رهينة في قطاع غزة ..

" كتائب القسام": نطلق سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات جدعون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية