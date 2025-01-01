  1. الرئيسية
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الخميس 04 سبتمبر 2025 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أنيكون الجو اليوم الخميس، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق،الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما تنبأت بأن يكون الجو يوم السبت المقبل حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. 

الاحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. 

وأهابت دائرة بالمواطنين اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني.

