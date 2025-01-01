ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي يناقشان مستجدات الأحداث في فلسطين

ابو ظبي/سما/

استعرض الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الأحداث في فلسطين.

جاء ذلك عقب استقبال ولي العهد السعودي في العاصمة الرياض الرئيس الإماراتي، واستعرض الزعيمان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.

وحضر من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد السويدي وزير الاستثمار، والدكتور أحمد المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الإمارات لدى السعودية.

وكان الرئيس الإماراتي قد وصل في وقت سابق، الأربعاء، إلى السعودية في زيارة أخوية، وتقدم مستقبليه ولي العهد السعودي في مطار الملك خالد الدولي.