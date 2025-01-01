  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مكتب نتنياهو يرفض عرض حماس الجديد : مجرد دعاية فارغة ..

الخميس 04 سبتمبر 2025 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو يرفض عرض حماس الجديد : مجرد دعاية فارغة ..



القدس المحتلة/سما/

رفضت إسرائيل، فجر اليوم الخميس، إعلان حركة حماس عن استعدادها لإبرام صفقة شاملة تشمل إطلاق الأسرى وإنهاء الحرب.

ووصف مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بيان حماس بأنه "مجرّد دعاية فارغة"، مؤكداً أن الحرب يمكن أن تتوقف فوراً فقط إذا تحققت الشروط التي حددها الكابينيت، وهي: الإفراج عن جميع الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على غزة، وإنشاء إدارة مدنية بديلة "لا تُربي على الإرهاب".

من ناحيته هاجم وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس حركة الحركة، قائلا إن "حماس تواصل إطلاق كلمات فارغة"، محذراً من أن عليها القبول بشروط إسرائيل أو مواجهة "مصير مشابه لرفح وبيت حانون".

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش شدّد بدوره على أن "الوضع النهائي للحرب يجب أن يتضمن استعادة جميع الأسرى، وتفكيك سلاح حماس، وإقامة منطقة عازلة تتيح حرية عمل دائمة للجيش الإسرائيلي في القطاع".

أما وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن "الرد الوحيد على رسائل حماس يجب أن يكون القضاء عليها بالكامل"، داعياً الحركة إلى "الاستسلام التام أو مواجهة التدمير الكامل".

في المقابل، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد إلى العودة الفورية للمفاوضات، مشيراً إلى أن "الحكومة ليست ملزمة بقبول شروط حماس، لكنها ملزمة بمحاولة جادة لإعادة الأسرى".

وجددت حركة حماس، الليلة الماضية، استعدادها لإبرام صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب على غزة، مؤكدة أنها وافقت في 18 آب/أغسطس على مقترح الوسطاء المستند إلى مبادرة وِيتكوف، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يماطل ويرفض الرد، ما يجعل منه العقبة الحقيقية أمام أي اتفاق.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس في الخارج: "نؤكد للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حماس أبدت مرونة وقبلت بمقترحات الوسطاء، بينما نتنياهو يسعى لحرب لا تنتهي ويُفشل أي صفقة محتملة".

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة

مصادر اسرائيلية: قطر في محاولة اخيرة لمنع اجتياح مدينة غزة ونتنياهو يرغب في صفقة شاملة..

احتلال مخيمات الوسط.. خطة جيش الاحتلال لليوم التالي للسيطرة على مدينة غزة

الخارجية الأميركية: سنحاسب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لتقويضهما السلام ..

السفير الأمريكي لدى إسرائيل يُحذر من مخاطر انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: سينذر بانفجار وتصعيد أمني

الإمارات تحذر : أي ضم إسرائيلي بالضفة الغربية خط أحمر ويقوض اتفاقات إبراهيم

ترامب: الأمور ستتغير بسرعة إذا أفرجت حماس عن 20 رهينة في قطاع غزة ..

الأخبار الرئيسية

حماس: مستعدون لصفقة شاملة في قطاع غزة

ترامب: الأمور ستتغير بسرعة إذا أفرجت حماس عن 20 رهينة في قطاع غزة ..

" كتائب القسام": نطلق سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات جدعون

الإمارات تحذر : أي ضم إسرائيلي بالضفة الغربية خط أحمر ويقوض اتفاقات إبراهيم

وزير المالية الإسرائيلي يعلن اعتزام بلاده ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية: هدفنا القضاء على الدولة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية