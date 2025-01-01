مكتب نتنياهو يرفض عرض حماس الجديد : مجرد دعاية فارغة ..

القدس المحتلة/سما/

رفضت إسرائيل، فجر اليوم الخميس، إعلان حركة حماس عن استعدادها لإبرام صفقة شاملة تشمل إطلاق الأسرى وإنهاء الحرب.

ووصف مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بيان حماس بأنه "مجرّد دعاية فارغة"، مؤكداً أن الحرب يمكن أن تتوقف فوراً فقط إذا تحققت الشروط التي حددها الكابينيت، وهي: الإفراج عن جميع الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على غزة، وإنشاء إدارة مدنية بديلة "لا تُربي على الإرهاب".

من ناحيته هاجم وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس حركة الحركة، قائلا إن "حماس تواصل إطلاق كلمات فارغة"، محذراً من أن عليها القبول بشروط إسرائيل أو مواجهة "مصير مشابه لرفح وبيت حانون".

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش شدّد بدوره على أن "الوضع النهائي للحرب يجب أن يتضمن استعادة جميع الأسرى، وتفكيك سلاح حماس، وإقامة منطقة عازلة تتيح حرية عمل دائمة للجيش الإسرائيلي في القطاع".

أما وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن "الرد الوحيد على رسائل حماس يجب أن يكون القضاء عليها بالكامل"، داعياً الحركة إلى "الاستسلام التام أو مواجهة التدمير الكامل".

في المقابل، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد إلى العودة الفورية للمفاوضات، مشيراً إلى أن "الحكومة ليست ملزمة بقبول شروط حماس، لكنها ملزمة بمحاولة جادة لإعادة الأسرى".

وجددت حركة حماس، الليلة الماضية، استعدادها لإبرام صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب على غزة، مؤكدة أنها وافقت في 18 آب/أغسطس على مقترح الوسطاء المستند إلى مبادرة وِيتكوف، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يماطل ويرفض الرد، ما يجعل منه العقبة الحقيقية أمام أي اتفاق.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس في الخارج: "نؤكد للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حماس أبدت مرونة وقبلت بمقترحات الوسطاء، بينما نتنياهو يسعى لحرب لا تنتهي ويُفشل أي صفقة محتملة".