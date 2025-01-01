القسام تحذّر الاحتلال: توسيع عمليات غزة ثمنه مقتل جنودكم ومحتجزيكم

غزة/سما/

وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تحذيرًا مباشرًا وشديد اللهجة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن أي قرار بتوسيع العمليات البرية في مدينة غزة سيقابل برد قاسٍ وسيكلف الاحتلال الإسرائيلي ثمنًا باهظًا من أرواح جنودها ومحتجزيها.

جاء هذا التهديد في مقطع فيديو مصور بثته الكتائب مساء اليوم الأربعاء، باللغتين العربية والعبرية، وتضمن لقطات للمحتجزين لديها، في رسالة تهدف إلى زيادة الضغط على القيادتين السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

تصعيد ميداني ورسالة بالدم حملت رسالة "القسام" عبارات واضحة وحاسمة، حيث قالت: "تحذير عاجل.. قرار توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة ستدفعون ثمنه مقتل جنودكم وأسراكم".

ويتزامن هذا التحذير مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار استعداداته لما أسماها عملية "عربات جدعون الثانية"، وتعزيز جاهزية قوات الاحتياط، وتصريحات رئيس الأركان، إيال زامير، بأن "العمليات البرية في مدينة غزة بدأت بالفعل وتتوسع".

في سياق متصل، تشهد الجبهة الداخلية للاحتلال توترًا متصاعدًا، حيث وصلت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مستويات غير مسبوقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع أعمال شغب عنيفة، أقدم خلالها المتظاهرون على إضرام النيران في محيط منزل نتنياهو وإحراق إحدى المركبات، مما يعكس حالة الانقسام والغضب الشعبي المتزايد بالتزامن مع القرارات العسكرية.