  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الامم المتحدة : 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات منذ بدء الحرب

الخميس 04 سبتمبر 2025 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة : 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات منذ بدء الحرب



نيويورك/وكالات/

بات 21 ألف طفل على الأقل في غزة يعانون من إعاقات، منذ شنّت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء.

وقالت "اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" التابعة للأمم المتحدة، إن نحو 40500 طفل تعرّضوا إلى "إصابات مرتبطة بالحرب" خلال فترة العامين التي مرّت منذ اندلاع الحرب، بات أكثر من نصفهم يعانون من إعاقات.

وفي مراجعة للوضع في الأراضي الفلسطينية، قالت اللجنة إن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع أو النظر، لم يعلموا في أحيان كثيرة بأوامر الإخلاء الإسرائيلية، ما جعل مسألة الإجلاء "مستحيلة" بالنسبة لهم.

وقالت إن "التقارير تحدثت أيضا عن أشخاص من ذوي الإعاقات يجبرون على النزوح في ظروف غير آمنة ولا تحفظ كرامتهم، كالزحف في الرمل أو الوحل من دون مساعدة على التنقل".

ولفتت اللجنة إلى أن القيود على المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، تؤثر بشكل غير متناسب على ذوي الإعاقات".

وأضافت أن "الأشخاص من ذوي الإعاقة يواجهون انقطاعات كبيرة في المساعدة، ما يترك العديد منهم من دون غذاء أو مياه نظيفة أو نظافة ومعتمدين على الآخرين للبقاء على قيد الحياة".

وأفادت اللجنة بأن 83,% من ذوي الإعاقات، خسروا المعدات التي تساعدهم مع عدم تمكّن معظمهم من تحمّل تكاليف معدات بديلة على غرار العربات التي تجرها الحمير.

ودعت اللجنة إلى إيصال "مساعدات إنسانية كبيرة للأشخاص من ذوي الإعاقات" المتضررين بالحرب، بينما شددت على حاجة جميع الأطراف إلى تبني إجراءات حماية للمعاقين تمنع "المزيد من العنف والأذى والموت والحرمان من الحقوق" بالنسبة لهم

وأفادت اللجنة بأنها أُبلغت عن تعرّض 157,114 شخصا بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و21 آب/ أغسطس من هذا العام، لإصابات، فيما يواجه 25% منهم خطر التعرّض لإعاقات تستمر مدى حياتهم.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة

مصادر اسرائيلية: قطر في محاولة اخيرة لمنع اجتياح مدينة غزة ونتنياهو يرغب في صفقة شاملة..

احتلال مخيمات الوسط.. خطة جيش الاحتلال لليوم التالي للسيطرة على مدينة غزة

الخارجية الأميركية: سنحاسب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لتقويضهما السلام ..

الإمارات تحذر : أي ضم إسرائيلي بالضفة الغربية خط أحمر ويقوض اتفاقات إبراهيم

ترامب: الأمور ستتغير بسرعة إذا أفرجت حماس عن 20 رهينة في قطاع غزة ..

وزير إسرائيلي يعترف: نحن معزولون.. وزراء مهمشون منبوذون والحرب تسير على هذا النحو لأننا غير قادرين

الأخبار الرئيسية

حماس: مستعدون لصفقة شاملة في قطاع غزة

ترامب: الأمور ستتغير بسرعة إذا أفرجت حماس عن 20 رهينة في قطاع غزة ..

" كتائب القسام": نطلق سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات جدعون

الإمارات تحذر : أي ضم إسرائيلي بالضفة الغربية خط أحمر ويقوض اتفاقات إبراهيم

وزير المالية الإسرائيلي يعلن اعتزام بلاده ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية: هدفنا القضاء على الدولة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية