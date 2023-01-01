  1. الرئيسية
الاحتلال يعتقل مالك مكتبة في مدينة القدس

الأربعاء 03 سبتمبر 2025 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مالك مكتبة ومقهى "البوابة-Gateway"، الأستاذ الجامعي أنطون سابيلا، في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المكتبة الموجودة داخل البلدة القديمة، واعتقلت مالك أنطون سابيلا، واقتادته إلى أحد مراكزها.

ويعمل سابيلا أيضا أستاذا مشاركا في دائرة إدارة الأعمال في جامعة بيرزيت.

يذكر أن الاحتلال استهدف منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، المكتبات والمؤسسات الثقافية في مدينة القدس المحتلة، حيث أقدم على إغلاق المكتبة العلمية، ومكتبتين في البلدة القديمة بالمدينة، بذريعة عرضها وبيعها لكتب وروايات تتناول فلسطين والقضية الفلسطينية.

