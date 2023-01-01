  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد تسجيل 6 حالات جديدة .. حصيلة ضحايا التجويع الإسرائيلي في غزة ترتفع لـ367

الأربعاء 03 سبتمبر 2025 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تسجيل 6 حالات جديدة .. حصيلة ضحايا التجويع الإسرائيلي في غزة ترتفع لـ367



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، تسجيل 6 وفيات جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج، ما يرفع الإجمالي إلى 367 بينهم 131 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في بيان: “سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية”.
وأضافت أنه بذلك “يرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية (الناجمة عن منع دخول المواد الغذائية والعلاجات) إلى 367 شهيدا، من بينهم 131طفلا”.
وأشارت إلى أنه منذ إعلان منظمة “المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” عن المجاعة في غزة، سُجلت 89 حالة وفاة، من بينهم 16 طفل.

 

وأعلنت المنظمة في 22 أغسطس/ آب الماضي “حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)” وتوقعت أن “تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

 

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الجماعية 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر اسرائيلية: قطر في محاولة اخيرة لمنع اجتياح مدينة غزة ونتنياهو يرغب في صفقة شاملة..

“بيت لحم – بيت جالا – ساحور” أولا.. مسلسل “الضم” يعرضه الإسرائيلي على هامش نقاش “إمارة الخليل”

كبير مستشاري ترامب سابقا: لقد تجاوزنا الأكاذيب وإسرائيل عبارة عن محمية و”ليست القائد”

احتلال مخيمات الوسط.. خطة جيش الاحتلال لليوم التالي للسيطرة على مدينة غزة

إسرائيل تحشد قواتها العسكرية تمهيدا للهجوم على غزة.. وتعد لاستخدام ناقلات جند مفخخة خوفا من المتفجرات التي يزرعها مقاتلو حماس

زامير يهدد : حماس لن تجد مكانًا تختبئ فيه بغزة ..

ضابط كبير في الموساد يكشف: في عملية اغتيال نصر الله عمل العملاء تحت النار في قلب بيروت

الأخبار الرئيسية

الإمارات تحذر : أي ضم إسرائيلي بالضفة الغربية خط أحمر ويقوض اتفاقات إبراهيم

وزير المالية الإسرائيلي يعلن اعتزام بلاده ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية: هدفنا القضاء على الدولة الفلسطينية

إسرائيل تغلق المجال الجوي بمنطقة مطار “بن غوريون” بعد إطلاق صاروخ من اليمن و صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل ابيب

IMG_1469

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة

مصادر اسرائيلية: قطر في محاولة اخيرة لمنع اجتياح مدينة غزة ونتنياهو يرغب في صفقة شاملة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية