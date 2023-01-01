  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة

الأربعاء 03 سبتمبر 2025 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

 اعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال مصباح سليم مصباح الداية قائد "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة، بعملية مشتركة نفذها الجيش بالتعاون مع الشاباك الأسبوع الماضي في النصيرات.

 

وأشار البيان إلى أن الداية تولى قيادة "كتائب المجاهدين" بعد مقتل ثلاثة من قادته السابقين في غارات جوية خلال الأشهر الماضية، وكان مسؤولا عن تجنيد عناصر في الضفة الغربية وداخل إسرائيل للمشاركة في التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ووفقا للبيان فقد شاركت "كتائب المجاهدين" تحت قيادة الداية شاركت في هجوم الـ7 من أكتوبر 2023، بما في ذلك عمليات خطف وقتل، كما شارك في مواجهات ضد القوات الإسرائيلية داخل غزة خلال الحرب الجارية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن تصفية الداية تمثل "ضربة مباشرة لمحاولات نقل الهجمات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وداخل إسرائيل"، مشيرا إلى أنه سيواصل، بالتعاون مع الشاباك، تنفيذ عمليات ضد الجماعات المسلحة في القطاع.

