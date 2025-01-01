مصادر اسرائيلية: قطر في محاولة اخيرة لمنع اجتياح مدينة غزة ونتنياهو يرغب في صفقة شاملة..

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن قطر تمارس ضغوطًا كبيرة على إسرائيل بشكل غير مباشر لمنع احتلال مدينة غزة، وتسعى بشكل رئيسي إلى جذب العديد من الدول للضغط على الحكومة.

وتُوجَّه معظم الرسائل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير رون ديرمر. وقدَّرت مصادر أمنية أن اقتراح حماس لاتفاق شامل قد يُشكِّل نقطة تحول في المفاوضات.

في هذه المرحلة، وبحسب موقع واللا العبري يُخفي نتنياهو عن حماس خيار الاتفاق الجزئي. ووفقًا لتقديرات المؤسسة العسكرية، سيصدر أمر التوغل في قلب مدينة غزة في أقرب وقت ممكن، وعندها سيُطلب من قيادة حماس الرد على ما إذا كانت تُحسِّن عرض إطلاق سراح الاسرى إلى حد التوصل إلى اتفاق شامل أم أنها تُرسِّخ موقفها.

بعد ذلك، سيُطلب من الكابنيت اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيأمر الجيش الإسرائيلي بمواصلة المناورة أو التوقف والمضي قدمًا في صفقة تبادل اسرى.

في غضون ذلك بلغت الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة مرحلةً مهمةً أمس (الثلاثاء) مع حشد لواءي الاحتياط العاشر والحادي عشر وغيرهما للتدريب ثم المناورة في عمق قطاع غزة.

الخطة، التي تتضمن جانبًا من التمويه، سريةٌ ولم تُكشف بعد للصفوف الميدانية. خلال اليومين المقبلين، سيعقد وزير الجيش تقييمًا للوضع في هذا الشأن، حيث سيعرض كبار مسؤولي هيئة الأركان العامة الاستعدادات لتنفيذها.