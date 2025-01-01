  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصادر اسرائيلية: قطر في محاولة اخيرة لمنع اجتياح مدينة غزة ونتنياهو يرغب في صفقة شاملة..

الأربعاء 03 سبتمبر 2025 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية: قطر في محاولة اخيرة لمنع اجتياح مدينة غزة ونتنياهو يرغب في صفقة شاملة..



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن قطر تمارس ضغوطًا كبيرة على إسرائيل بشكل غير مباشر لمنع احتلال مدينة غزة، وتسعى بشكل رئيسي إلى جذب العديد من الدول للضغط على الحكومة.

وتُوجَّه معظم الرسائل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير رون ديرمر. وقدَّرت مصادر أمنية أن اقتراح حماس لاتفاق شامل قد يُشكِّل نقطة تحول في المفاوضات.

في هذه المرحلة، وبحسب موقع واللا العبري يُخفي نتنياهو عن حماس خيار الاتفاق الجزئي. ووفقًا لتقديرات المؤسسة العسكرية، سيصدر أمر التوغل في قلب مدينة غزة في أقرب وقت ممكن، وعندها سيُطلب من قيادة حماس الرد على ما إذا كانت تُحسِّن عرض إطلاق سراح الاسرى إلى حد التوصل إلى اتفاق شامل أم أنها تُرسِّخ موقفها.

بعد ذلك، سيُطلب من الكابنيت اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيأمر الجيش الإسرائيلي بمواصلة المناورة أو التوقف والمضي قدمًا في صفقة تبادل اسرى.

في غضون ذلك بلغت الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة مرحلةً مهمةً أمس (الثلاثاء) مع حشد لواءي الاحتياط العاشر والحادي عشر وغيرهما للتدريب ثم المناورة في عمق قطاع غزة.

الخطة، التي تتضمن جانبًا من التمويه، سريةٌ ولم تُكشف بعد للصفوف الميدانية. خلال اليومين المقبلين، سيعقد وزير الجيش تقييمًا للوضع في هذا الشأن، حيث سيعرض كبار مسؤولي هيئة الأركان العامة الاستعدادات لتنفيذها.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال العشرات من المقاومين وتدمير مواقع عسكرية لـ"حماس" في غزة

هكذا يخطط جيش الاحتلال لاحتلال مدينة غزة !!

فرنسا تطلب من المستشفيات الاستعداد : الحرب العالمية على الابواب

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مروجي إشاعة حل السلطة الفلسطينية ..

“بيت لحم – بيت جالا – ساحور” أولا.. مسلسل “الضم” يعرضه الإسرائيلي على هامش نقاش “إمارة الخليل”

إسرائيل تحشد قواتها العسكرية تمهيدا للهجوم على غزة.. وتعد لاستخدام ناقلات جند مفخخة خوفا من المتفجرات التي يزرعها مقاتلو حماس

هل يلقي الرئيس عباس خطابه أمام الجمعية العامة بتقنية الفيديو كونفرس؟

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وتصعيد كبير بمدينة بغزة

وزير إسرائيلي يعترف: نحن معزولون.. وزراء مهمشون منبوذون والحرب تسير على هذا النحو لأننا غير قادرين

احتلال مخيمات الوسط.. خطة جيش الاحتلال لليوم التالي للسيطرة على مدينة غزة

السفير الأمريكي لدى إسرائيل يُحذر من مخاطر انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: سينذر بانفجار وتصعيد أمني

نتنياهو: نخوض حربا عنيدة ونحن في مرحلة حاسمة في غزة وما بدأ هناك يجب أن ينتهي فيها..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية