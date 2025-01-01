رئيس كولومبيا يوجه رسالة "تضامن" إلى أسطول الصمود المتجه إلى غزة

وكالات - سما-

وجه رئيس كولومبيا غوستافو بيترو رسالة "تضامن" إلى أسطول الصمود العالمي الذي يستعد للإبحار نحو قطاع غزة، واصفاً إياهم بـ"شهادة نابضة على إنسانية ما زالت تنهض في وجه الوحشية".

وقال بيترو في رسالته، التي نُشرت يوم الثلاثاء، إن "ما تقومون به ليس مجرد رحلة بحرية، بل هو صرخة أخلاقية، برهان على أن التضامن قادر على اجتياز البحار حين تُغلق الحدود". وأضاف: "إذا ماتت فلسطين، ماتت معها الإنسانية بأسرها"، معتبراً أن "الصمت أمام جريمة الإبادة ليس إلا شكلاً آخر من أشكال التواطؤ".

كما أكد الرئيس الكولومبي، الذي وصف بلاده بأنها "مجبولة بالمقاومة والرجاء"، أن "أصوات الملايين ترافقكم" في هذه الرحلة، وأن "غزة ليست وحدها. فلسطين ليست وحدها. والإنسانية لم يعد يليق بها الصمت".

واختتم بيترو رسالته بالدعاء للمشاركين في الأسطول بالعودة سالمين، مؤكداً أن "السلام ليس حلماً بعيداً، بل واجباً إنسانياً لا يُؤجَّل".