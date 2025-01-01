قد يحدث في أي لحظة ..إيران تستعد لهجوم إسرائيلي آخر على منشآتها النووية

وكالات / سما/

كشف الخبير النووي الأميركي ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي (ISIS) ديفيد أولبرايت، أن إيران أخلت وفككت أنظمة التبريد التي تم تركيبها في منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، بشكل قد يشير إلى أنها تستعد لاحتمال هجوم آخر على المنشأة التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب.

وكتب ألبرايت في تغريدة على موقع تويتر: "تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة لمنشأة تخصيب نطنز أن إيران قامت خلال الأسبوع الماضي بإزالة وتوزيع جميع أجهزة التبريد تقريبًا من مبنيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء".

وأوضح ألبرايت، أحد أبرز الخبراء في القضية النووية الإيرانية، أن الإيرانيين يستغلون الفترة المؤقتة التي تكون فيها المنشأة غير نشطة "لحماية المبردات من قصف جوي مستقبلي".

وقال إن بعض المبردات وُضعت على مهابط طائرات الهليكوبتر، ونُقلت أخرى إلى منطقة منشآت تنقية المياه، بينما نُثرت البقية في أماكن متفرقة في أنحاء المجمع.