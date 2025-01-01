فرنسا تطلب من المستشفيات الاستعداد : الحرب العالمية على الابواب

باريس / وكالات /

أمرت فرنسا المستشفيات بالاستعداد لحرب محتملة مع روسيا بحلول عام 2026، بما في ذلك علاج عشرات الآلاف من الجرحى.

وأفادت وسائل إعلام أوروبية ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنه لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تستعد أوروبا رسميًا لوصول الحرب إلى أبوابها. وأصدر القصر الرئاسي الفرنسي أمرًا لمستشفيات البلاد ببدء الاستعدادات الكاملة للحرب مع روسيا.

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت وزارة الصحة الفرنسية أمراً للمستشفيات بالاستعداد لحرب محتملة بحلول مارس/آذار 2026. ويتضمن الأمر الاستعداد لعلاج عشرات الآلاف من الجنود الجرحى، من فرنسا ودول حلف شمال الأطلسي.

يُطلب من المستشفيات الاستعداد لاستقبال الجرحى في مرافق مدنية، مع إمكانية نقلهم إلى بلدانهم الأصلية بعد تلقي العلاج الأولي. وفي إطار هذه الاستعدادات، من المقرر بناء مراكز طبية بالقرب من المطارات ومحطات القطارات والموانئ.

وجاء هذا الأمر في ظل تصاعد التوترات في أوروبا، وخاصة قبل مناورات "زاباد 2025" الروسية في بيلاروسيا، والتي ترى قيادة حلف شمال الأطلسي أنها تشكل إمكانية لهجوم مفاجئ، بسبب قربها من الحدود البولندية.

وحذرت قيادة حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الجنرال الألماني كارستن بروير ورئيس الناتو مارك روته، من خطر تصعيد القتال، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.