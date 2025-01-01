  1. الرئيسية
هكذا يخطط جيش الاحتلال لاحتلال مدينة غزة !!

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا يخطط جيش الاحتلال لاحتلال مدينة غزة !!



القدس المحتلة/سما/

يخطط جيش الاحتلال لاستخدام ناقلات جند قديمة محمّلة بالمتفجرات وتفجيرها عن بُعد، في مسعى لتقليل ما يصفه بالمخاطر التي تواجه جنوده خلال احتلال مدينة غزة.

وبحسب موقع واللا العبري فان الهدف هو استخدام ناقلات الجند المدرعة القديمة بطريقة جديدة.

في الأيام الأخيرة، زاد جيش الاحتلال الإسرائيلي من استخدام ناقلات الجند المدرعة المحمّلة بالمتفجرات، وهي ناقلات جند مدرعة قديمة مُفخّخة، تعمل عن بُعد، في إطار الاستعدادات لبدء المناورة البرية في مدينة غزة. 

وبأمر من مسؤول المنطقة الجنوبية فقد ازداد استخدام هذه المركبات بشكل ملحوظ في ذروة العملية.

وبحسب التقرير فإن مئات ناقلات الجند المدرعة المفخخة نقلت على حدود غزة.

وتستند هذه الناقلات المفخخة إلى طرازات M113 القديمة، التي كانت محل انتقادات لسنوات بسبب هشاشتها الشديدة أمام النيران وصيانتها المعقدة. وخلال الحرب على غزة عام 2014، أصاب صاروخ مضاد للدبابات ناقلة جند مدرعة من هذا النوع وأشعل فيها النيران، في حادثة اختُطف فيها أورون شاؤول، وأثارت تساؤلات حول جدوى استمرار استخدام هذه المركبات.

وطوّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلوبًا جديدًا لتحويل ناقلات الجند القديمة إلى مركبات مفخخة تُفجَّر عن بُعد داخل قطاع غزة، بهدف تفجير العبوات الناسفة وتدمير المباني ، ما يتيح تقدّم الجنود بأمان أكبر. ومع الوقت، تم تحسين هذه التقنية باستخدام روبوتات للتحكم عن بُعد وتزويد الناقلات ببراميل متفجرة لتوسيع نطاق التدمير، حيث تُسمع انفجاراتها على بُعد أكثر من 100 كيلومتر.

