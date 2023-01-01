  1. الرئيسية
استشهاد 46 مواطنا منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 46 مواطنا منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة



غزة /سما/

أعلنت مصادر صحية في قطاع غزة عن استشهاد 46 مواطنًا منذ منتصف الليل وحتى الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة قصف الاحتلال المستمر على مناطق متفرقة في القطاع.

ووفق آخر البيانات، فقد توزّع الشهداء على المستشفيات كالتالي: مستشفى الشفاء 32 شهيدًا، عيادة الشيخ رضوان4 شهداء، مستشفى العودة 4 شهداء، مستشفى الأقصىشهيد واحد، ومستشفى ناصر 5 شهداء، في حين لم تُسجل أي وفيات في مستشفى المعمداني خلال الفترة نفسها.

وأكدت المصادر، استمرار عمل فرق الطوارئ والإسعاف على مدار الساعة للتعامل مع حالات الإصابات والوفيات الناتجة عن العدوان، مشددة على أن الوضع الصحي في القطاع شديد الخطورة بسبب استمرار القصف واستهداف البنية التحتية الطبية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,557 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

