الاحتلال يعتقل رئيس بلدية الخليل ومواطنين من المحافظة فجر اليوم

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة، كما اعتقلت مواطنين من الخليل ويطا.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الحافظ عدنان مسودى، بعد مداهمة منزله وتفتيشه تفتيشا دقيقا.

كما تم اعتقتل الشاب يزن ابو قبيطة بعد مداهمة منزل عائلته في مدينة يطا.

وحمل مجلس بلدية الخليل، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة رئيس البلدية، داعيا كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط من أجل الإفراج الفوري عنه، ووضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة بحق قيادات مدينة الخليل ومواطنيها.

وأدان المجلس البلدي، بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، بعد أن اقتحام منزله بقوة عسكرية كبيرة، وعبثت بمحتوياته مخلفة أضراراً مادية جسيمة.

وقال المجلس البلدي في بيان له:"إنّ هذا الاعتداء الغاشم لا يستهدف شخص رئيس البلدية فحسب، بل يستهدف إرادة أبناء مدينة الخليل ومؤسساتها المنتخبة، ويشكّل اعتداءً صارخاً على العملية الديمقراطية وعلى حق شعبنا في إدارة شؤونه وخدمة مدينته بحرية وكرامة".