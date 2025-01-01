عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٠ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٢ شهيدا منذ فجر الاثنين في قطاع غزة نصفهم في مدينة غزة.

غزة والشمال

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة باستهداف عمارة العشي في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة منتصف الليلة ما اسفر عن استشهاد ١١ مواطن عرف منهم :غدير محمد طليب ، ماجدة فؤاد طليب ، والأشقاء الأربعة نسيم ، وسيم ، دلال وأسيل نادر طليب وحسام فورة ونجلتيه: سارة وملك فورة.

و فجر اليوم ارتقى سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً في الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين نتيجة قصف إسرائيلي لتجمع مواطنين من منطقة الزيتون في محيط مدرسة الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين و ٥٧ مصاب من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وفي جباليا النزلة شمال القطاع استشهدت المواطن حسين خالد رشدي أبو وردة في قصف من مسيرة إسرائيلية قرب مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمالي القطاع.

وسط القطاع

واصيب خمسة مواطنين بقصف إسرائيلي لمخيم مجاور لمشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد عشرة مواطنين خلال ال ٢٤ ساعة الماضية في المنطقة الوسطى من القطاع.

جنوب قطاع غزة

واستشهد ١٦ مواطن خلال ٢٤ ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس بينهم عدد من طالبي المساعدات.

ووصل خمسة شهداء من منطقة موراج إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

واصيب اربعة مواطنين جراء قصف خيمة للنازحين جنوب الشاليه الألماني جنوب مواصي مدينة خانيونس.

واطلقت البوارج البحرية الإسرائيلية النار اتجاه بحر مواصي رفح بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الإحتلال إتجاه منطقة الشاكوش غرب رفح جنوب قطاع غزة

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٩٨ مواطن و ٤٠٤ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٣٥٥٧ شهيدًا و ١٦٠٦٦٠ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١١٤٢٦ شهيدًا و ٤٨٦١٩ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٤٦ شهيد ٢٣٩ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٢٩٤ شهيدًا وأكثر من ١٦٨٣٩ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، تسع حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم ثلاث أطفال ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٣٤٨ حالة وفاة، من ضمنهم ١٢٧ طفلًا.