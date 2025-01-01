  1. الرئيسية
هيئة البث : تأييد كامل من"رئاسة الأركان والموساد والشاباك"لقبول الصفقة الجزئية

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 12:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن "رئيس الأركان في الجيش الاسرائيلي ورئيس الموساد والقائم بأعمال رئيس الشاباك أيدوا الصفقة الجزئية المطروحة" خلال اجتماع الكابنيت.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد قالت ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض التصويت خلال اجتماع المجلس الأمني على صفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى.

واضافت ان نتنياهو قال إنه لا داعي للتصويت على صفقة جزئية لأنه لم يكن مدرجا على جدول أعمال الاجتماع.

واكدت ان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراء آخرون سعوا إلى التصويت من حيث المبدأ ضد الصفقة الجزئية لإطلاق الأسرى.

