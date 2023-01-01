  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المذبحة مستمرة..غارات الاحتلال تودي بحياة امرأة حامل وأطفال في غزة

الإثنين 01 سبتمبر 2025 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
المذبحة مستمرة..غارات الاحتلال تودي بحياة امرأة حامل وأطفال في غزة



غزة/سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين، بينهم امرأة حامل وجنينها، وأطفال.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء، باستشهاد امرأة حامل وجنينها، إلى جانب طفل آخر، جراء قصف منزل قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. كما استشهد فتيان اثنان في استهداف خيمة نازحين بشارع النصر غرب المدينة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بحالات خطيرة وصلوا للمستشفى الأهلي العربي إثر استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين بحي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع، أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد المواطن أنس سعيد أبو مغصيب وإصابة آخرين، عقب قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين داخل مدرسة المزرعة شرقي المدينة.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 63,557، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 160,660، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

نعي مصري لأبو عبيدة بكلمات مؤثرة

ما الذي دار في اجتماع الكابنيت الاسرائيلي أمس؟

550 قياديا أمنيا ودبلوماسيا إسرائيليا سابقا يطالبون ترامب بالتحرك فورا لإنهاء الحرب في غزة

الولايات المتحدة تقرر: لا تأشيرات لجميع حاملي الجواز الفلسطيني بلا استثناء ..

زامير: سنصل إلى جميع قادة حماس بالخارج وتم تصفية " حذيفة الكحلوت" المعروف باسم ابو عبيدة..

"واللا" العبري : إسرائيل تبلغ واشنطن نيتها ضم الضفة الغربية قريبا

إسرائيل تستعد لـ”حرب جديدة “: “صيانة ” لوحات التحكم في أبواب الملاجيء وتعزيز”مخزون المعلبات والمياه والطعام الجاف”

الأخبار الرئيسية

هل إغتالت إسرائيل أبو عبيدة ؟

“بطاقات الجسور” على طاولة “تل أبيب”.. مكتب سيموريتش : “ترحيل” كل من يحمل”وثيقة أردنية” بما يشمل “جوازات سفر بدون رقم وطني”

إسرائيل تستعد لـ”حرب جديدة “: “صيانة ” لوحات التحكم في أبواب الملاجيء وتعزيز”مخزون المعلبات والمياه والطعام الجاف”

“الموساد” يدرج قادة “حماس” في الخارج على قائمة الاغتيالات عقب تلقيه الضوء الأخضر لـ”رفع الحصانة عن أعداء إسرائيل”

ما الذي دار في اجتماع الكابنيت الاسرائيلي أمس؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية