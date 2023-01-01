المذبحة مستمرة..غارات الاحتلال تودي بحياة امرأة حامل وأطفال في غزة

غزة/سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين، بينهم امرأة حامل وجنينها، وأطفال.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء، باستشهاد امرأة حامل وجنينها، إلى جانب طفل آخر، جراء قصف منزل قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. كما استشهد فتيان اثنان في استهداف خيمة نازحين بشارع النصر غرب المدينة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بحالات خطيرة وصلوا للمستشفى الأهلي العربي إثر استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين بحي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع، أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد المواطن أنس سعيد أبو مغصيب وإصابة آخرين، عقب قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين داخل مدرسة المزرعة شرقي المدينة.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 63,557، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 160,660، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.