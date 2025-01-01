  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

استشهاد مدير نادي غزة الرياضي أثناء انتظاره الحصول على المساعدات

الإثنين 01 سبتمبر 2025 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مدير نادي غزة الرياضي أثناء انتظاره الحصول على المساعدات



غزة/سما/

استشهد مدير نادي غزة الرياضي لؤي استيتية (٤٦ عاماً)، اليوم برصاص الاحتلال الاسرائيلي الذي استهدف منتظري المساعدات في منطقة محور "زكيم"، شماليّ غربي مدينة غزة.

وكان استيتية عضوَ هيئةٍ إداريةٍ في نادي غزة الرياضي خلال السنوات الأخيرة، قبل تسلّمه منصب المدير الإداري.

وكان استيستة عضو بفريق كرة اليد الأول لعميد الأندية الفلسطينية وحارس مرمى مميّزاً.

ونعى نادي غزة الرياضي مديره الإداري عبر الصفحة الرسميّة للنادي على فيسبوك قائلا : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم رئيس نادي غزّة الرياضي د. خالد الوادية وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وكافة الفرق الرياضية في النادي بأحر التعازي والمواساة لاستشهاد مدير عام نادي العميد غزة الرياضي لؤي استيتية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

الأكثر قراءة اليوم

نعي مصري لأبو عبيدة بكلمات مؤثرة

كاتس يعلن رسمياً اغتيال الاحتلال الإسرائيلي أبو عبيدة

550 قياديا أمنيا ودبلوماسيا إسرائيليا سابقا يطالبون ترامب بالتحرك فورا لإنهاء الحرب في غزة

ما الذي دار في اجتماع الكابنيت الاسرائيلي أمس؟

زامير: سنصل إلى جميع قادة حماس بالخارج وتم تصفية " حذيفة الكحلوت" المعروف باسم ابو عبيدة..

الولايات المتحدة تقرر: لا تأشيرات لجميع حاملي الجواز الفلسطيني بلا استثناء ..

"واللا" العبري : إسرائيل تبلغ واشنطن نيتها ضم الضفة الغربية قريبا

الأخبار الرئيسية

“بطاقات الجسور” على طاولة “تل أبيب”.. مكتب سيموريتش : “ترحيل” كل من يحمل”وثيقة أردنية” بما يشمل “جوازات سفر بدون رقم وطني”

إسرائيل تستعد لـ”حرب جديدة “: “صيانة ” لوحات التحكم في أبواب الملاجيء وتعزيز”مخزون المعلبات والمياه والطعام الجاف”

“الموساد” يدرج قادة “حماس” في الخارج على قائمة الاغتيالات عقب تلقيه الضوء الأخضر لـ”رفع الحصانة عن أعداء إسرائيل”

ما الذي دار في اجتماع الكابنيت الاسرائيلي أمس؟

الولايات المتحدة تقرر: لا تأشيرات لجميع حاملي الجواز الفلسطيني بلا استثناء ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية