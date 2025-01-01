استشهاد مدير نادي غزة الرياضي أثناء انتظاره الحصول على المساعدات

غزة/سما/

استشهد مدير نادي غزة الرياضي لؤي استيتية (٤٦ عاماً)، اليوم برصاص الاحتلال الاسرائيلي الذي استهدف منتظري المساعدات في منطقة محور "زكيم"، شماليّ غربي مدينة غزة.

وكان استيتية عضوَ هيئةٍ إداريةٍ في نادي غزة الرياضي خلال السنوات الأخيرة، قبل تسلّمه منصب المدير الإداري.

وكان استيستة عضو بفريق كرة اليد الأول لعميد الأندية الفلسطينية وحارس مرمى مميّزاً.

ونعى نادي غزة الرياضي مديره الإداري عبر الصفحة الرسميّة للنادي على فيسبوك قائلا : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم رئيس نادي غزّة الرياضي د. خالد الوادية وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وكافة الفرق الرياضية في النادي بأحر التعازي والمواساة لاستشهاد مدير عام نادي العميد غزة الرياضي لؤي استيتية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".