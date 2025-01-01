إسرائيل تستعد لـ”حرب جديدة “: “صيانة ” لوحات التحكم في أبواب الملاجيء وتعزيز”مخزون المعلبات والمياه والطعام الجاف”

القدس المحتلة/سما/

يبدو ان سيناريو الإستعداد لحرب إقليمية أوسع نطاقا قد تبرز مجددا على مستوى الشرق الأوسط هو الذي يدفع سلطات الطواريء الإسرائيلية لعقد إجتماعات وإجراء مشاورات والقيام بعدة ترتيبات تحت عنوان الاستعدادات الاجتماعية والإقتصادية ذات البعد الأمني.

وهنا برزت تقارير وحيثيات تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية وضعت المخصصات والنفقات المالية اللازمة لبندين بصورة طارئة الاسبوع الماضي .

البند الأول بأشراف وزير المالية الذي يتعلق بأعداد وصيانة وتوسعة مرافق الملاجيء في عموم ما يسمى بالمدن الاسرائيلية.

وقد تشكلت لجان فنية وأخرى مالية لإجراء الصيانة اللازمةعلى مرافق الملاجئ في عموم مدن الكيان .

وتحظى بلدية القدس حصرا بإهتمام بالغ في مشاريع تحصين وصيانة بعض الملاجيء وكذلك المستعمرات الكبيرة في محيط القدس والخليل..

والبند الثاني يتعلق بإعداد شبكة من الخبراء المختصين والشركات بتزويد الملاجيء بالطعام والشراب الى فترات طويلة خلافا للماكينات التي تتكفل بالإنارة والطاقة الكهربائية .

وتواصلت وزارة المالية الإسرائيلية مع عشرات من الشركات المختصة بالتزويد وتأمين الخدمات إضافة إلى أوامر صدرت بتعزيز المستودعات والمخازن بالطعام الجاف والمعلبات والخضراوات المجففة ومن مختلف المصادر .

اللجان المعنية بالشراء والتسوق مهتمة بتعزيز مصانع صغيرة لتعبئة المياه وطولبت بتعزيز إنتاجها .

كذلك شركة الأدوية والمستلزمات الطبية.

طولبت مجالس البلديات ايضا بتشكيل لجنة طواريء ووضع خطة نقل سريعة للمواطنين مع صيانة اللوحات الإلكترونية التي تقفل ابواب الملاجيء ووضع كاشفات ضوئية وإجراءات أمنية تخوفا من تسلل “مخربين”.

المرجح ان مثل هذه الإجراءات تتخذ في سياق إستعدادات لمعركة عسكرية واسعة النطاق قد تعود الى المشهد مع إيران وحزب الله اللبناني عشية ما تتحدث عنه اوساط دبلوماسية غربية تحت عنوان ترتيبات وتقسيمات إقليمية جديدة.

ويتم تنسيق هذه الإستعدادات بين وزارتي المالية والدفاع ومجلس شئون البلديات والملاحظ وهو ما تتكتم عليه السلطات والإعلام أن جهود التخزين اللوجستي زادت على نحو مرصود في غضون الأسبوعين الماضيين مما ينذر عمليا بأن تل أبيب تستعد لعودة سيناريو الحرب الإقليمية.