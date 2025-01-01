صحيفة عبرية : واشنطن تبلغ تل ابيب بان قرار ضم الضفة شأن اسرائيلي

وكالات / سما/

أفادت صحيفة جروزاليم بوست أن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي المصغر انعقد مساء الأحد لبحث إمكانية تطبيق ضم الضفة الغربية ، ردا على اعتراف فرنسا، إلى جانب دول أخرى، بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك.

وحسب الصحيفة يطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب وزراء آخرين، بتطبيق السيادة كردٍّ مباشر على الخطوة الفرنسية.

وقد أصرّ سموتريتش في مناقشاته واجتماعاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على "تطبيقٍ جوهريٍّ للسيادة، وليس مجرد تطبيقٍ رمزيٍّ لها".

وقال عدد من المسؤولين الإسرائيليين لصحيفة جيروزالم بوست إن إمكانية تطبيق السيادة "على مناطق معينة" قيد الدراسة بشكل جدي، لكن نتنياهو لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه المسألة بعد.

في الأسابيع الأخيرة، أبلغ مسؤولون أمريكيون كبار نظراءهم الإسرائيليين أن "قرار السيادة بيد إسرائيل"، وفقًا لمصدرين مطلعين على المناقشات.

وأضاف المصدران أنه على الرغم من أن هذه الرسالة لم تكن بمثابة ضوء أخضر كامل لأي خطوة، إلا أنها لم تكن أيضًا ضوءًا أحمر.

وقال أحد المسؤولين: "يقول الأمريكيون لنتنياهو ولغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين: قرروا أولًا ما تريدون، ثم تحدثوا إلينا".

في أغسطس/آب، زار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ــ الذي يعتبر الثالث في ترتيب القيادة في الحكومة الأميركية ــ الضفة الغربية في رحلة نظمها رئيس مجلساستيطاني في الضفة الغربية إسرائيل غانتس وجمعية التعليم الأميركية الإسرائيلية.

خلال زيارته، التقى جونسون بنتنياهو، وقال: "يهودا والسامرة جزء من إسرائيل. نعمل على إلغاء استخدام مصطلح "الضفة الغربية" في الإدارة والكونغرس والحكومة الفيدرالية".

هكابي: إسرائيل ستتخذ قراراتها بنفسها

قبل أسبوعين، أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف منذ فترة طويلة بدعمه القوي للرأي القائل بأن يهودا والسامرة جزء لا يتجزأ من إسرائيل، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل دولة ذات سيادة وسوف تتخذ قراراتها بنفسها.

قال هاكابي، في إشارة إلى احتمال ممارسة الولايات المتحدة ضغوطًا بشأن الضم: "هذا ليس أسلوب الرئيس. قد يُعبّر عن آرائه الخاصة، لكنه لم يتدخل ليقول: 'يجب عليكم ضمّ هذا أو ذاك'. ببساطة، لم يفعل. أعتقد أنه يحترم أن إسرائيل دولة ذات سيادة".