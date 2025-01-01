عشرات الشهداء والجرحى وغارات مكثفة على غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 169 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 91 شهيدا منذ فجر السبت في قطاع غزة بينهم 28 شهيدا في مدينة غزة.

غزة والشمال

وتشهد مدينة غزة عمليات القصف متواصلة في مختلف أحياءها ادت لاستشهاد 35 مواطنا واصابة العشرات.

وفجر اليوم ارتقى اربعة شهداء وعدد من الجرحى في قصف منزل لعائلة دبابش قرب دوار الغزالي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

كما ارتقى خمسة شهداء ومصابون بعضهم باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع النفق شمالي مدينة غزة.

وارتقى شهيدان (سيدة وطفل) ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو مراد قرب نادي الصداقة بمخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة.

ومساء الأحد استشهد ثمانية مواطنين ومصابون باستهداف اسرائيلي لشقة سكنية في برج القدس غربي حي الدرج بمدينة غزة.

واستشهدت الصحفية إسلام محارب عابد وعدد من أفراد اسرتها باستهداف شقة سكنية على دوار السرايا غرب مدينة غزة.

وارتقى شهيدان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط تاج مول بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي جباليا النزلة شمال القطاع استشهدت المواطنة سهاد محمد خلة وابنها احمد باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية قرب محطة خلة للبترول بجباليا النزلة شمال غزة.

كما ارتقى أربعة شهداء (سيدة وأولادها الثلاثة) بعد قصف الاحتلال منزلهم في منطقة بئر النعجة شمال غزة.

واستشهد ستة مواطنين واصيب 79 اخرين من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

ودوت انفجارات عنيفة صباح الاثنين ناجمة عن تفجير الاحتلال لعدد من المنازل في حي الزيتون وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وسط القطاع

واصيب مواطنان بقصف إسرائيلي داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى الشهيد يوسف جبر، برفقة زوجتههبة حمد وابنته جراء قصف الاحتلال منزلا ببلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين بقصف اسرائيلي استهدف نازحين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستشهد 30 مواطنا خلال ال 24 ساعة الماضية في المنطقة الوسطى من القطاع.

جنوب قطاع غزة

واستشهد 27 مواطنا خلال 24 ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس بينهم عدد من طالبي المساعدات.

واستشهد المواطن أحمد محمد المدني وزوجته؛ جرّاء دهسهما من دبابة إسرائيلية في منطقة ارميضة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واعلن المشفى الأردني انه استقبل شهيدين و25 مصاب من منتظري المساعدات.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 88 مواطنا و421 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما اشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,459 شهيدًا و 160,256 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,328 شهيدًا و 48,215 إصابة.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 30 شهيدًا و 166 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,248 شهيدًا وأكثر من 16,600 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 339 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلًا.