نعي مصري لأبو عبيدة بكلمات مؤثرة

وكتب مصطفى بكري في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "إلى جنة الخلد يا أبا عبيدة.. عشت بطلا ورحلت بطلا. دماؤك الطاهرة ستشعل الأرض تحت أقدام الصهاينة المجرمين. سيظل اسمك خالدا في عقولنا، وستظل كلماتك حية في ذاكرتنا. المجد للشهداء، وعاشت فلسطين عربية".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أمس السبت، عن استهداف شخصية بارزة في حركة حماس في غزة، وكتب عبر منصة "إكس"، أن الجيش هاجم عبر طائرة "عنصرًا مركزيًا" في حماس في منطقة مدينة غزة شمال القطاع.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستهدف في ضربة غزة هو المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "أبو عبيدة"، مشيرة إلى وجود تقديرات بنجاح عملية اغتياله بنسبة 95%.

ويعد الفلسطيني أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رمزا بارزا للمقاومة الفلسطينية منذ ظهوره الأول عام 2006، عندما أعلن عن أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عملية "الوهم المتبدد".

واشتهر أبو عبيدة الذي يظهر دائما ملثما بالكوفية الحمراء، بفصاحته وقوة خطاباته التي تجمع بين التحدي والتعبئة النفسية، مما جعله وجها إعلاميا مؤثرا في الحرب النفسية ضد إسرائيل.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 برز أبو عبيدة كصوت المقاومة، حيث قدم حوالي 27 خطابا متلفزا أو رسائل صوتية ومصورة، موجها رسائل قوية إلى الفلسطينيين والجمهور العربي، ومثيرا القلق في الأوساط الإسرائيلية.