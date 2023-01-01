الصحة الفلسطينية: انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة

غزة/سما/

تنتشر في قطاع غزة سلالة جديدة من الفيروسات بين السكان، لا سيما الأطفال، وتشبه أعراضها تلك التي كانت منتشرة إبان فترة فيروس كورونا، إلا أنها الآن أكثر فتكا نتيجة سوء التغذية والمجاعة والحصار التي يتعرض لها القطاع.

وأفاد مسؤولو الصحة في غزة بأن هذه الإصابات تتزايد يوميا، وذلك في ظل ضعف شديد في المناعة، وعدم قدرة المستشفيات على التعامل مع الحالات المصابة بهذه الأعراض.

الضعف المناعي الناتج عن سوء التغذية جعل أجسام الأطفال عاجزة عن مقاومة الفيروسات.

كما يفاقم أزمة المرضى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي ظل غياب الأدوية الأساسية نتيجة استمرار الحصار واستهداف القطاع الطبي.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أن الفيروس الجديد ينتشر أعراضه بين الفئات الأكثر ضعفا، وعلى رأسهم الأطفال، حيث امتلأت المستشفيات بحالات تعاني من أعراض حادة مشابهة للإنفلونزا.

وأوضح البرش -في تصريحات- أن ضعف المناعة الناتج عن سوء التغذية وقلة المواد الأساسية مثل الفواكه وفيتامين "سي" جعلا أجسام الأطفال عاجزة عن مقاومة الفيروسات، مما أدى إلى ارتفاع حالات الوفاة ضمن هذه الفئة.

وفي ظل غياب المختبرات والأدوات اللازمة لفحص وتشخيص الفيروسات يتعقد الوضع الصحي ويجعل الأمراض الموسمية أكثر فتكا بالأجسام، خاصة مع الاكتظاظ السكاني الكبير في مناطق النزوح داخل القطاع.

صرح مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة بأن آلاف الحالات سُجلت بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، مع تزايد خطير في أعداد المصابين يوميا.

وأوضح الثوابتة أن المستشفيات التي ما زالت تعمل ولم يدمرها القصف الإسرائيلي تعيش وضعا كارثيا، حيث تعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية والمستلزمات.

وفي ما يتعلق بفرق الرعاية الصحية، أكد الثوابتة أنها تتعامل مع هذه الموجة المرضية في ظل إمكانيات شديدة التدهور، ونقص حاد في هذه الكوادر والمستلزمات الأساسية.

وأشار الثوابتة إلى أن قطاع غزة يفتقر تماما للأدوية الفعالة الخاصة بمعالجة السلالة الجديدة المنتشرة، وإذا وُجدت بعض الأصناف فهي بكمية محدودة ولا تلبي احتياجات الأعداد المتزايدة من المصابين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على كل قطاع غزة، ولم يستثنِ المستشفيات والبنية التحتية الصحية، مما أدى إلى انهيار شبه تام في الخدمات الصحية.