"واللا" العبري : إسرائيل تبلغ واشنطن نيتها ضم الضفة الغربية قريبا

القدس المحتلة/سما/

أبلغت إسرائيل واشنطن بأنها ستعلن ضمّ الضفة الغربيّة المحتلة، قريبا، بحسب ما أورد تقرير صحافيّ إسرائيليّ، مساء اليوم الأحد.

وذكر تقرير لموقع "واللا" الإلكترونيّ، أن قضيّة ضم الضفة الغربية المحتلة، وما تسمّيه إسرائيل بـ"فرض السيادة"، قد نوقشت خلال اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيليّ، غدعون ساعر، ووزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، لافتا إلى أن الأوّل أبلغ الآخر، بأن إسرائيل ستصل إلى ذلك وتعلنه، "في الأشهر القريبة"، التي لم يحدّدها التقرير.

وأضاف أن "إسرائيل معنيّة بالعمل بهدوء على هذه الخطوة"، مشيرا إلى أنه "في الإحاطات الرسمية التي أعقبت الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس، (بين ساعر وروبيو) لم يُذكر أن مسألة السيادة مطروحة على جدول الأعمال، بل ناقش الطرفان الوضع في غزة ولبنان وسورية وإيران، فقط".

ووفق التقرير، "الآن، يُمهّد وزير الخارجية، ساعر، الطريق لطرح هذه المسألة رفقةَ المسؤولين الإسرائيليين، على الإدارة الأميركية".

وأضاف أن "هناك إجماعا في الحكومة الإسرائيلية على الرغبة والحاجة إلى بسط السيادة على (الضفة الغربية المحتلة)، ولكن هناك خلاف بشأن ما إذا كان إعلان السيادة ينبغي أن يكون ردًا على نوايا دول مختلفة بالاعتراف بدولة فلسطينية، أو كخطوة أيديولوجية، وليس كردّ فعل".

وبحسب ما أوردت تقارير إسرائيليّة، فإن اجتماع الكابينيت الذي بدأ مساء اليوم الأحد، "سيناقش هذه القضية".

يأتي ذلك فيما تسارع الحكومة الإسرائيلية في بحث خطوات ضمّ وفرض السيادة على الضفة الغربية، في ظل ما تعتبره "فرصة سياسية" ناتجة عن وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض؛ وبحسب التقارير، فإن النقاش بات يتركز حول الأجزاء التي قد تعلن إسرائيل ضمها كخيار يجري تسويغه في إسرائيل باعتباره "ردًا" على الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطينية.