  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لا تعترف بحدود سايكس بيكو

المبعوث الاميركي : اسرائيل تريد توسعة حدودها في لبنان وسوريا ودول اخرى ورسم حدود جديدة بالمنطقة

الأحد 31 أغسطس 2025 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الاميركي : اسرائيل تريد توسعة حدودها في لبنان وسوريا ودول اخرى ورسم حدود جديدة بالمنطقة



وكالات / سما/

في تصريح مثير للجدل، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توم باراك، أن إسرائيل لم تعد ترى حدود "سايكس بيكو" ملزمة، مشيرًا إلى أن الأحداث التي وقعت بعد 7 أكتوبر قد غيّرت قواعد اللعبة في المنطقة.

في مقابلة مع الإعلامي ماريو نوفال، قال باراك إن "إسرائيل تعتبر الحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو بلا معنى، وستذهب حيثما تشاء، وتفعل ما تراه ضروريًا لحماية أمنها"، مضيفًا أن "إسرائيل تمتلك القدرة والرغبة في التوسع إلى لبنان وسوريا ودول اخرى إذا اقتضت الضرورة .

تأتي هذه التصريحات في سياق أوسع من الانتقادات التي وجهها باراك للاتفاقية التاريخية التي أبرمت عام 1916 بين بريطانيا وفرنسا، والتي قسمت مناطق النفوذ في الشرق الأوسط بعد انهيار الدولة العثمانية. ووصف باراك الاتفاقية بأنها "خطأ إمبريالي كلّف الأجيال الكثير"، مؤكدًا أن "عصر التدخل الغربي قد انتهى" .

وأشار باراك إلى أن السياسة الأمريكية الجديدة تركز على الحلول الإقليمية والشراكات القائمة على الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن "مستقبل الشرق الأوسط يجب أن يُبنى من قبل شعوبه، وليس من خلال خرائط مرسومة من الخارج" .

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة في المنطقة، حيث اعتبرها البعض مؤشرًا على تحول جذري في السياسة الأمريكية، بينما رأى آخرون أنها قد تزيد من التوترات القائمة في الشرق الأوسط.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يزعم محاولة اغتيال "ابو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام مساء اليوم ..

محللون اسرائيليون : لا جدوى لعملية احتلال غزة وحكومة نتنياهو هي الخطر

لأول مرة.. حركة "حماس" تؤكد مقتل محمد السنوار

القسام تعلن تنفيذ عمليات نوعية جنوب مدينة غزة الجمعة والاحتلال يعرف بمقتل ضابط..

الحوثي ” يتوعد بـ”الثأر” بعد اغتيال عدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية ويدعو جميع الشركات مغادرة تل ابيب قبل فوات الأوان

لوكسمبورغ تدعو لجلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين في جنيف بدلا من نيويورك..

القناة 12 العبرية : فنادق نابولي ترفض استقبال اسرائيليين ..

الأخبار الرئيسية

في رسالة إلى روبيو.. نواب في الكونغرس يطالبون بإيصال حليب أطفال لغزة

إسرائيل تنقل اجتماعين للحكومة والكابينت لـ"مكان سري" بعد اغتيالاتها باليمن

رئيس الكنيست السابق "بورغ" : إسرائيل فقدت حصانة الهولوكوست بسبب حرب غزة ونحن لسنا اكثر من مجرمين..

IMG_1418

يحمل مساعدات وناشطين.. أسطول “الصمود العالمي” يُبحر من مدينة برشلونة باتجاه غزة لكسر الحصار الإسرائيلي

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية