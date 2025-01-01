  1. الرئيسية
موقع "عبري" يتوقع اتفاقا أمنيا بين سوريا وإسرائيل في سبتمبر المقبل

الأحد 31 أغسطس 2025 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع "عبري" يتوقع اتفاقا أمنيا بين سوريا وإسرائيل في سبتمبر المقبل



القدس المحتلة/سما/

ذكرت مصادر إسرائيلية رفيعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشدد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل الشهر المقبل إلى اتفاق أمني، أو اتفاق على عدم الاعتداء بين البلدين.

 

وذكرت المصادر رفيعة المستوى لمجلة "إيبوك" الاقتصادية العبرية أن واشنطن تريد أن تتفق دمشق وتل أبيب على هذه الصيغة قبل انعقاد اجتمعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر المقبل أي قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر.

وأشارت المصادر السياسية، إلى أن "ترامب يبحث عن إنجازات سياسية في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن "الاتفاق الأمني الذي تحاول الولايات المتحدة الترويج له بين إسرائيل وسوريا يواجه صعوبات". وأضافت: "إسرائيل غير مستعدة للانسحاب من قمة جبل الشيخ والتراجع في المنطقة العازلة، التي وسعتها مباشرة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد".

وتابعت المصادر أن اتفاق أمني يؤدي إلى نزع السلاح في جنوب سوريا، ويمنع تركيا من بناء قواعد عسكرية في سوريا، ويسمح بفتح ممر إنساني من أراضي إسرائيل إلى الدروز في السويداء، يخدم المصالح الأمنية لإسرائيل بشكل جيد.

وكشفت المصادر عن أن الرئيس السوري أحمد الشرع يصر على أن تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا مباشرة بعد سقوط نظام الأسد، وأن تعود إلى "اتفاقية فصل القوات" بينها لعام 1974.

وقالت مصادر أمنية رفيعة إن إسرائيل "تنظر إلى الشرع على أنه يتأرجح بين القوة والضعف: قوي في درجة سيطرته على أجزاء من الشارع السوري السنّي، وإن لم يكن على الفصائل الجهادية المسلحة، لكنه ضعيف من حيث القدرة على حكم بلد فقير وشاسع يتطلب استثمارات أجنبية لإعادة إعماره".

وأردفت: "قوته بين الجمهور السنّي تمنحه درجة من الشرعية، ولكن التنازلات الكبيرة لإسرائيل قد تضعف هذه الشرعية. في الوقت نفسه، يدفعه الضعف الاقتصادي نحو تسويات اضطرارية".

ورجح مصدر سياسي رفيع أنه حتى انعقاد الجمعية العامة ستبذل الإدارة الأمريكية جهدا سياسيا مكثفا لتقريب المواقف بين إسرائيل وسوريا للتوصل إلى توقيع اتفاق أمني.

في غضون ذلك، تحافظ إسرائيل على حرية عملها الأمني في جميع أنحاء سوريا وتنفذ هجمات ضد الزمر الإرهابية وعمليات استخباراتية.

