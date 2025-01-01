  1. الرئيسية
8 أطعمة خارقة تعزز نمو الشعر وتزيده قوة

الأحد 31 أغسطس 2025 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

الحصول على شعر صحي وقوي لا يعتمد فقط على استخدام الزيوت والمستحضرات الموضعية، بل يبدأ من الداخل عبر التغذية السليمة الغنية بالعناصر المفيدة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Times of India، فإن إدراج بعض الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يُسرّع من نمو الشعر ويحافظ على كثافته. فيما يلي أبرزها:
1. البيض

 

يُعد البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين والبيوتين، وهما عنصران أساسيان لتقوية الشعر وتعزيز نموه بشكل طبيعي.
2. السبانخ
من الخضروات الورقية الغنية بالحديد وحمض الفوليك والفيتامينات A وC، ما يجعلها داعمًا مهمًا لصحة بصيلات الشعر وانتعاشها.

 

3. البطاطا الحلوة
تحتوي على بيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر ضروري للحفاظ على قوة ولمعان الشعر.
4. الأفوكادو
مصدر ممتاز للدهون الصحية وفيتامين E، ويساعد على ترطيب فروة الرأس ودعم كثافة الشعر.
5. المكسرات والبذور
غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والزنك، مما يعزز صحة الشعر ويزيده سماكة.
6. التوت
يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C، اللذين يساهمان في إنتاج الكولاجين الضروري لتقوية الشعر.
7. العدس
غني بالبروتين والحديد وحمض الفوليك، ما يجعله خيارًا فعّالًا للوقاية من تساقط الشعر.
8. الزبادي اليوناني
بفضل محتواه من البروتين وفيتامين B5، يساعد الزبادي اليوناني على تعزيز كثافة الشعر وتحسين بنيته.
 العناية بالشعر تبدأ من الداخل، ومن خلال نظام غذائي متوازن يضم هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الأساسية، يمكن الحصول على شعر أكثر صحة ولمعانًا.

