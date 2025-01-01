القسام تعلن تنفيذ عمليات نوعية جنوب مدينة غزة الجمعة والاحتلال يعرف بمقتل ضابط..

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد الرقيب الأول احتياط أرييل لوبلينر، من مدينة كريات بياليك، وهو جندي في الألوية اللوجستية 6036 التابع للواء 36، خلال معارك في جنوب قطاع غزة الجمعة، عن عمر يناهز 34 عامًا.

وبين جيش الاحتلال أنه تم إخطار عائلة الجندي المقتول بالحادثة.

من جهتها أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها تمكنوا أمس الجمعة من تدمير ناقلة جند للاحتلال بعبوة أرضية شديدة الانفجار في محيط جامعة غزة، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت الكتائب في بيانها أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرات مروحية للاحتلال في موقع العملية من أجل إخلاء المصابين.

كما أكدت الكتائب أنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال في محور التوغل جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.