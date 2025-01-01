  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القسام تعلن تنفيذ عمليات نوعية جنوب مدينة غزة الجمعة والاحتلال يعرف بمقتل ضابط..

السبت 30 أغسطس 2025 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تعلن تنفيذ عمليات نوعية جنوب مدينة غزة الجمعة والاحتلال يعرف بمقتل ضابط..



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد الرقيب الأول احتياط أرييل لوبلينر، من مدينة كريات بياليك، وهو جندي في الألوية اللوجستية 6036 التابع للواء 36، خلال معارك في جنوب قطاع غزة الجمعة، عن عمر يناهز 34 عامًا.

وبين جيش الاحتلال أنه تم إخطار عائلة الجندي المقتول بالحادثة.

من جهتها أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها تمكنوا أمس الجمعة من تدمير ناقلة جند للاحتلال بعبوة أرضية شديدة الانفجار في محيط جامعة غزة، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت الكتائب في بيانها أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرات مروحية للاحتلال في موقع العملية من أجل إخلاء المصابين.

كما أكدت الكتائب أنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال في محور التوغل جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.

الأكثر قراءة اليوم

الرقابة تفرض تعتيما..قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بغزة وأنباء عن اسر المقاومة لجنود..

القناة 12 العبرية : قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يصرون على صفقة وسيدعمون زامير بجلسة الكابينيت

القسام بغزة تنشر صورة كُتب عليها "الموت أو الأسر"..

بعد ساعات من إعلان إسرائيل اغتياله.. رئيس أركان “أنصار الله”: العدوان الإسرائيلي على صنعاء “لن يمر دون عقاب”

محللون اسرائيليون : لا جدوى لعملية احتلال غزة وحكومة نتنياهو هي الخطر

القيادي في حماس باسم نعيم : مقاتلونا يتنافسون في البطولة على امتداد غزة ونثق في النصر

غضب في إسرائيل : حماس أكثر مصداقية من حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

IMG_1412

الحوثي ” يتوعد بـ”الثأر” بعد اغتيال عدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية ويدعو جميع الشركات مغادرة تل ابيب قبل فوات الأوان

الاحتلال يزعم محاولة اغتيال "ابو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام مساء اليوم ..

محللون اسرائيليون : لا جدوى لعملية احتلال غزة وحكومة نتنياهو هي الخطر

الكشف عن تفاصيل كمين «القسام» في حي الزيتون بغزة..

القيادي في حماس باسم نعيم : مقاتلونا يتنافسون في البطولة على امتداد غزة ونثق في النصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية