الحوثي ” يتوعد بـ”الثأر” بعد اغتيال عدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية ويدعو جميع الشركات مغادرة تل ابيب قبل فوات الأوان

صنعاء/ وكالات/

اكد رئيس المجلس السياسي الأعلى لحركة “أنصار الله” في اليمن مهدي المشاط، أنهم سيثأرون من إسرائيل، لاغتيالها رئيس وزراء حكومتهم أحمد الرهوي وعددا من الوزراء.

وقال المشاط في كلمة مصوّرة، “نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر”، مضيفا متوجها الى اسرائيل “تنتظركم أياما سوداوية”.

ودعا “جميع المواطنين حول العالم الى الابتعاد وعدم التعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني”، و”جميع الشركات” في إسرائيل “للمغادرة قبل فوات الأوان”.

وقال المشاط “رئيس الوزراء ورفاقه قضوا شهداء إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر في لقاء جمعهم الخميس الماضي”.

وخاطب الرئيس المشاط الصهاينة قائلا: ثأرنا لا يبات وتنتظركم أياماً سوداوية بما جنته أيدي حكومتكم القذرة الغادرة وندعو جميع المواطنين حول العالم الابتعاد عن أي تعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني، والفرصة لا زالت سانحة لعودة القطاعان المستوطنة إلى بلدانهم.

وتوجه الرئيس المشاط في كلمة له مساء اليوم، بالتعازي إلى أسر الشهداء الكرماء وأقاربهم، وإلى الشعب اليمني العزيز، وإلى كافة مؤسسات الدولة، التي فقدت باستشهادهم نماذج في تحمل المسؤولية وخدمة الشعب.

وقال” وإننا إذ نعزي أنفسنا نعيش مأساة إخواننا في غزة، ونستذكر مظلومية أولئك الأطفال الذين ذبحوا بلا ذنب، وأبيدوا دون حق، ونستشعر مصاب أخواتنا من نساء غزة اللواتي أصبحن ما بين أرملة وثكلى أو أسيرة أو جريحة أو ذبيحة في قائمة الشهداء”.

وأشار إلى أن هؤلاء الشهداء العظماء تحملوا المسؤولية بكل جدارة في أصعب مرحلة من تاريخ اليمن، وعاهدوا الله وعاهدوا شعبهم وأمتهم على نصرة إخوانهم في غزة وفلسطين، مهما كانت التحديات، ومهما بلغت التضحيات، وقد وفوا بعهودهم وعمدوها بدمائهم، وتوجوا مسيرتهم وجهادهم بخير ختام وهو الشهادة في سبيل الله تعالى، في أشرف قضية، وضد ألد أعداء الله من الصهاينة المجرمين، وذلك هو الفوز المبين.

وأكد الرئيس المشاط أن حكومة التغيير والبناء بالتكليف ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال، وستستمر المؤسسات في تقديم خدماتها للشعب اليمني المجاهد الصامد، وستكون دماء هؤلاء الشهداء العظماء حافزاً أكبر ودافعاً أعظم على الصمود والثبات والتفاني في سبيل الله.

كما أكد أنه “وبالاستعانة بالله سنواصل مسيرة البناء لقواتنا المسلحة والتطوير لقدراتها، وكما عبر شعبنا مراحل الخطر في ظروف قاسية ومتعددة، فهو بعون الله تعالى، وقيادته الحكيمة، قادر على تجاوز كل الصعوبات التحديات، ولن يتمكن العدو من كسر صمودنا لأننا مع الله وفي سبيله، يفرغ علينا الصبر ونستمد منه القوة، ويمنحنا الثبات، ولن تخيفنا الغارات، أو ترعبنا التهديدات، فكرامتنا من الله الشهادة، ووعده المؤكد لنا بالنصر المحتوم، إن الله لا يخلف الميعاد”.

وأضاف “نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر وسنصنع من عمق الجراح النصر، ونطمئن أبناء شعبنا اليمني العزيز أن قواتنا المسلحة في موقع الاقتدار، وأن ما حصل عليه العدو ضربة حظ ليس أكثر من ذلك”.

وجدد فخامة الرئيس التأكيد للأشقاء في غزة بأن موقف اليمن سيظل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنهم، مهما بلغ حجم التحدي.

وخاطب الصهاينة المجرمين بالقول ” ثأرنا لا يبات وتنتظركم أيام سوداوية بما جنته أيدي حكومتكم القذرة الغادرة”.. داعيا جميع المواطنين حول العالم للابتعاد عن أي تعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني، في حين أن الفرصة لا زالت سانحة لعودة القطاعان المستوطنة إلى بلدانهم.

ووجه الرئيس المشاط نصيحة أخيرة لجميع الشركات المتواجدة في كيان الاحتلال “بالمغادرة قبل فوات الأوان، فالدماء اليمنية الزاكية الطاهرة إذا أريقت تسقط عروش امبراطوريات حكمت العالم أو أغلبه، فما بال كيان ذليل حقير زائل، فدماء هذه الرموز الوطنية في حكومتنا العظيمة والممجدة كفيلة بذلك، وسنواصل ونواجه التحدي بالتحدي ولن تذوقوا طعم الأمن بعد اليوم أيها الصهاينة، فالله معنا، والنصر حليفنا مهما طال الوقت، وثمن الحرية الدم، ونحن أهل التضحية والصمود والتحدي”.