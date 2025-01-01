  1. الرئيسية
الاحتلال يزعم محاولة اغتيال "ابو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام مساء اليوم ..

السبت 30 أغسطس 2025 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم محاولة اغتيال "ابو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام مساء اليوم ..



غزة /سما/

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مساء السبت عن تنفيذ غارة جوية استهدفت "شخصية مركزية من حركة حماس" في مدينة غزة شمال القطاع.

وقالت وسائل إعلام عبرية ان المستهدف هو الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة.

وزعم الجيش في بيان، أن الهجوم جاء بتوجيه من قيادة الجنوب وتنسيق مع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتقليل خطر إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة والمراقبة الجوية والاستناد لمعلومات استخباراتية إضافية.

وتأتي هذه الغارة ضمن سلسلة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وسط استمرار التصعيد العسكري في المدينة ومخاوف من سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأفادت قنوات إخبارية إسرائيلية منها القناتان الثانية عشرة والرابعة عشرة بأن الهدف من عملية الاغتيال هو أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام.

وفي آخر ما رصدته معا من غارات على مدينة غزة، فقد استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على بناية سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة.

