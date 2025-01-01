  1. الرئيسية
NYT: اختراق هواتف حراس قادة إيران ساعد في اغتيال المسؤولين والعلماء

السبت 30 أغسطس 2025 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
NYT: اختراق هواتف حراس قادة إيران ساعد في اغتيال المسؤولين والعلماء



طهران / وكالات /

كشفت صحيفة أمريكية أن الاحتلال الإسرائيلي تمكن خلال الحرب الأخيرة مع إيران من استهداف قادة بارزين في طهران عبر اختراق الدائرة الأمنية المحيطة بهم.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان  أبرز المشاهد وقع في 16 حزيران/ يونيو الماضي، حين عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعاً سرياً داخل نفق محصن، ورغم الاحتياطات الأمنية، قصفت المقاتلات الإسرائيلية مداخل المخبأ.

سرعان ما اكتشفت الأجهزة الأمنية الإيرانية أن الاختراق وقع عبر هواتف الحراس والمرافقين، حيث تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من تتبع إشاراتهم.

