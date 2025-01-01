منتخبنا الوطني للسباحة يحقق 3 ميداليات في أول أيام البطولة العربية للألعاب المائية

الرباط/سما/

حقق منتخبنا الوطني للسباحة المشارك في البطولة العربية للألعاب المائية، المقامة في مدينة الدار البيضاء المغربية، ثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين، في أول أيام الحدث، الذي يشهد مشاركة 400 سباحٍ وسباحةٍ، يمثلون 19 دولة عربية.

وتألقت السبّاحة الأولمبية الفلسطينية فاليري ترزي، في أول أيام المنافسات، بتحقيقها للميدالية الفضية، في سباق 50 مترا سباحة صدر، الذي حلت فيه ثانيا بزمن قدره 33.69، كما توجت بالميدالية البرونزية في سباق 50 مترا سباحة فراشة بعدما أنهته ثالث الترتيب، بزمن 29.71.

وجاءت الميدالية الثالثة لفلسطين والبرونزية الثانية لمنتخبنا في البطولة عن طريق السبّاحة ألما شعث، التي انتزعت المركز الثالث بسباق 50 مترا سباحة صدر بزمن 36.13، فيما حصلت على المركز الخامس بسباق 200 متر سباحة حرة بزمن 2:17.57.

وأنهت السبّاحة فرح فارس سباق 200 متر حرة بزمن 2:17.28، لتحل خامس الترتيب، كما جاءت زميلتها مايا خليل في المركز السادس لسباق 50 مترا سباحة صدر بعد أن حققت زمناً قدره 36.74.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني، رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية، فواز زلوم، الذي التقى على هامش افتتاح الحدث، رئيس الاتحاد الدولي، حسين المسلم، ورئيس الاتحاد العربي خالد الخليفي، وكوادر رياضة السباحة على الساحة العربية.

ومن الجدير ذكره، أن منتخبنا الوطني، المكوّن من فاليري ترزي، وفرح فارس، وألما شعث، ومايا خليل، يشارك في البطولة العربية، تحت إشراف المدرب المصري عبد الرحمن عوض.