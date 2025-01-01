القناة 12 العبرية : فنادق نابولي ترفض استقبال اسرائيليين ..

القدس المحتلة/سما/

حتى الفنادق حول العالم تعلن تضامنها مع الفلسطينيين، وخاصة مع قطاع غزة الذي يواجه منذ عامين عدوانًا وحرب إبادة تشنها آلة الحرب الإسرائيلية.

هذه المرة في ايطاليا وتحديدا مدينة نابولي السياحية، حيث رفضت الفنادق استقبال أي اسرائيلي في حال ثبت مشاركته في الحرب بغزة أو يؤيد سياسة حكومة نتنياهو .

وفقا للقناة 12 الإسرائيلية فقد اشترط فندق في نابولي جنوب إيطاليا على اي اسرائيلي يحاول قضاء إجازة في المدينة السياحية ويحجز إقامة أن يثبت أنه لم يشارك في احتلال قطاع غزة.

وروت إسرائيلية أنها مثل العديد من اليهود بحثت عن فندق في نابولي، وهي واحدة من المدن الأكثر طلبًا من قبل السياح، سواء من أجل المتعة أو لقربها من ساحل أمالفي، وهو مقصد سياحي شهير.

لكن عندما ذهبت لحجز غرفة في فندق هناك، تلقت رسالة مفادها أن الفندق سيرحب باستضافتها إذا أعلنت عدم مشاركتها في العمليات العسكرية في غزة وعدم دعمها لسياسات حكومة نتنياهو. وإذا لم تُصرّح بذلك، أُبلغت بأنهم لن يوافقوا على استضافتها في الفندق، وسيتم ردّ أموالها.

وجاء في رسالة ممثل الفندق " عزيزتي، أنا مستعد لاستقبالكِ بحفاوة، لكنني أريد أن أعرف إن كان الأشخاص الذين ستتم استضافتهم قد شاركوا في العمليات العسكرية في غزة أو يدعمون السياسات الإجرامية لحكومة نتنياهو. إن كان الأمر كذلك، فلن أقبل باستضافتكِ، لأني سأعتبركِ شخصا غير مرغوب فيه وساعيد لك المبلغ.

تقول القناة العبرية أن هذه حالة أخرى من حالات الفنادق التي ترفض استقبال الإسرائيليين أو تفرض شروطًا على استضافتهم، في ظل الحرب على غزة.