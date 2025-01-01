  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة 12 العبرية : فنادق نابولي ترفض استقبال اسرائيليين ..

السبت 30 أغسطس 2025 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : فنادق نابولي ترفض استقبال اسرائيليين ..



القدس المحتلة/سما/

حتى الفنادق حول العالم تعلن تضامنها مع الفلسطينيين، وخاصة مع قطاع غزة الذي يواجه منذ عامين عدوانًا وحرب إبادة تشنها آلة الحرب الإسرائيلية.

هذه المرة في ايطاليا وتحديدا مدينة نابولي السياحية، حيث رفضت الفنادق استقبال أي اسرائيلي في حال ثبت مشاركته في الحرب بغزة أو يؤيد سياسة حكومة نتنياهو .

وفقا للقناة 12 الإسرائيلية فقد اشترط فندق في نابولي جنوب إيطاليا على اي اسرائيلي يحاول قضاء إجازة في المدينة السياحية ويحجز إقامة أن يثبت أنه لم يشارك في احتلال قطاع غزة.

وروت إسرائيلية أنها مثل العديد من اليهود بحثت عن فندق في نابولي، وهي واحدة من المدن الأكثر طلبًا من قبل السياح، سواء من أجل المتعة أو لقربها من ساحل أمالفي، وهو مقصد سياحي شهير.

لكن عندما ذهبت لحجز غرفة في فندق هناك، تلقت رسالة مفادها أن الفندق سيرحب باستضافتها إذا أعلنت عدم مشاركتها في العمليات العسكرية في غزة وعدم دعمها لسياسات حكومة نتنياهو. وإذا لم تُصرّح بذلك، أُبلغت بأنهم لن يوافقوا على استضافتها في الفندق، وسيتم ردّ أموالها.

وجاء في رسالة ممثل الفندق " عزيزتي، أنا مستعد لاستقبالكِ بحفاوة، لكنني أريد أن أعرف إن كان الأشخاص الذين ستتم استضافتهم قد شاركوا في العمليات العسكرية في غزة أو يدعمون السياسات الإجرامية لحكومة نتنياهو. إن كان الأمر كذلك، فلن أقبل باستضافتكِ، لأني سأعتبركِ شخصا غير مرغوب فيه وساعيد لك المبلغ.

تقول القناة العبرية أن هذه حالة أخرى من حالات الفنادق التي ترفض استقبال الإسرائيليين أو تفرض شروطًا على استضافتهم، في ظل الحرب على غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الرقابة تفرض تعتيما..قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بغزة وأنباء عن اسر المقاومة لجنود..

القناة 12 العبرية : قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يصرون على صفقة وسيدعمون زامير بجلسة الكابينيت

القسام بغزة تنشر صورة كُتب عليها "الموت أو الأسر"..

بعد ساعات من إعلان إسرائيل اغتياله.. رئيس أركان “أنصار الله”: العدوان الإسرائيلي على صنعاء “لن يمر دون عقاب”

محللون اسرائيليون : لا جدوى لعملية احتلال غزة وحكومة نتنياهو هي الخطر

القسام : سنعلن عن كل محتجز قُتل نتيجة العدوان باسمه وصورته وإثبات مقتله

غضب في إسرائيل : حماس أكثر مصداقية من حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم محاولة اغتيال "ابو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام مساء اليوم ..

IMG_1408

“انصار الله” تعلن استشهاد رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي مع عدد من الوزراء جراء القصف الإسرائيلي على صنعاء الخميس

محللون اسرائيليون : لا جدوى لعملية احتلال غزة وحكومة نتنياهو هي الخطر

الكشف عن تفاصيل كمين «القسام» في حي الزيتون بغزة..

القيادي في حماس باسم نعيم : مقاتلونا يتنافسون في البطولة على امتداد غزة ونثق في النصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية