والدة الأسير متان: إذا عاد ابني في كيس اسود من غزة سأتهم نتنياهو بالقتل

القدس المحتلة/سما/

شنّت عائلات "المحتجزين" في غزة هجوما حادا على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقدوه، اليوم السبت، قرب مقر وزارة الجيش في تل أبيب، واتهموه بالتلاعب بملف الصفقة والمقامرة بحياة أبنائهم.

وقالت عيناف تسنجوكر، والدة الأسير متان: "بحسب مسؤول أمني رفيع المستوى، كان يمكن أن يكون متان في البيت منذ الأسبوع الماضي. نتنياهو يقول إنه يدرس عدة طرق لإعادة المحتجزين، لكن إعادة أبنائنا عبر عمليات عسكرية في أكياس سوداء ليست هي الطريق، فهي تهدد حياة الجنود والمحتجزين معا. نتنياهو يخدع شعبه بهذه الحرب، ونحن سئمنا هذه الخدع".

وأضافت تسنجوكر: "إذا اختار نتنياهو غزو قطاع غزة بدلا من الصفقة المطروحة حالياً، فسيكون ذلك بمثابة إعدام للمحتجزين والجنود على حد سواء. وإن عاد متان في كيس، فسأتأكد شخصيا من اتهام نتنياهو بالقتل العمد".

بدوره قال إيتسيك هورن، والد الأسير إيتان هورن، وأحد الناجين من الأسر: "في الوقت الذي يصارع فيه ابني من أجل حياته داخل الأسر، بينما تحاول دولة كاملة إخراجه من هناك، تفكر الحكومة في غزو القطاع والمقامرة بحياة المحتجزين الأحياء، بل وحتى إخفاء ذكرى القتلى إلى الأبد، والمقامرة كذلك بحياة جنودنا الشجعان".

أما يهودا كوهين، والد الجندي الأسير نمرود كوهين، فأكد: "هناك صفقة مطروحة على الطاولة يمكن أن تخرج جميع المحتجزين والمحتجزات، وأن تنهي الحرب وتوقف دائرة الثكل. لماذا لم تناقش إسرائيل حتى الآن العرض منذ رد حماس؟ هناك شخص واحد فقط يقف ضد إرادة ومصلحة الشعب، واسمه بنيامين نتنياهو".

وتأتي تصريحات عائلات الأسرى في ظل تصاعد الغضب داخل إسرائيل من إدارة الحكومة لملف الصفقة، وسط مطالبات متزايدة بإبرام اتفاق يضمن عودة المحتجزين من غزة ووقف الحرب.