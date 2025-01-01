مجازر مستمرة بغزة.. 15 شهيداً بقصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في النصر والزيتون

غزة/سما/

استشهد ما لا يقل عن 15 مواطناً فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بشكل مباشر تجمعات وخياماً للنازحين في حيي النصر والزيتون بمدينة غزة.

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف سقطت مباشرة على خيام تؤوي عائلات نازحة، مما أدى إلى تدمير عدد من الخيام واشتعال النيران فيها، مما تسبب في وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

واجهت طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات بالغة في الوصول إلى أماكن الاستهداف وانتشال الضحايا بسبب خطورة الأوضاع الميدانية وتواصل القصف في محيط المنطقتين.