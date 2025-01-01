لوكسمبورغ تدعو لجلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين في جنيف بدلا من نيويورك..

وكالات - سما-

دعا وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتيل لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف حول فلسطين.

وقال بيتيل، قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الدنمارك: "تلقينا معلومات تفيد، وفقًا لمصادرنا، بأن السلطات الأمريكية لن تُصدر تأشيرات للسلطات الفلسطينية، وممثلي السلطة الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية، للسفر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة. إذا كان الأمر كذلك، فهذا أمر غير طبيعي. يجب أن نتمكن من مناقشة كل شيء معًا. لا يمكننا ببساطة القول إننا نستبعد فلسطين من الحوار. في هذه الحالة، لماذا لا نذهب إلى جنيف بدلًا من نيويورك لحضور جلسة خاصة للجمعية العامة للاستماع ومناقشة القضية الفلسطينية".

كما أعرب عن أسفه لعدم تمكن دول الاتحاد من التوصل إلى موقف موحد بشأن العقوبات المفروضة على إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة، أن الوكالة تلغي أو ترفض منح تأشيرات للممثلين الفلسطينيين قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.