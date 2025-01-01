"الصليب الأحمر": من المستحيل تنفيذ تهجير جماعي لسكان مدينة غزة

جنيف/وكالات/

ندّدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش يوم السبت، بخطط إسرائيل لإخلاء مدينة غزة من سكانها تمهيداً للسيطرة العسكرية عليها، مؤكدة أنه من المستحيل تنفيذ عملية إجلاء جماعية بصورة آمنة.

وقالت سبولياريتش، في بيان: من المستحيل إخلاء مدينة غزة بشكل آمن وكريم في ظل الظروف الراهنة. سيؤدي هذا الإخلاء إلى نزوح جماعي للسكان لا يمكن لأي منطقة في قطاع غزة استيعابه، نظرًا للتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية والنقص الحاد في الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية.

سيُفرض هذا الأمر على المدنيين الذين يعانون بالفعل من صدمة جراء أشهر من القتال، ويشعرون بالرعب مما قد يحدث لاحقًا. كثيرون منهم غير قادرين على الامتثال لأوامر الإخلاء لأنهم يتضورون جوعًا أو مرضى أو مصابون أو يعانون من إعاقات جسدية. جميع المدنيين محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، سواء غادروا أو بقوا، ويجب السماح لهم بالعودة إلى ديارهم.

يُلزم القانون الدولي الإنساني إسرائيل، عند إصدار أوامر الإخلاء، ببذل قصارى جهدها لضمان تمتع المدنيين بظروف مُرضية من المأوى والنظافة والصحة والسلامة والتغذية، وعدم تشتت شمل العائلات. هذه الشروط لا يمكن استيفاؤها حاليًا في غزة. وهذا يجعل أي إخلاء ليس فقط غير ممكن، بل غير مفهوم في ظل الظروف الراهنة.

كل دقيقة تمر دون اتفاق لوقف إطلاق النار تُزهق أرواحًا. يجب السماح بتدفق المساعدات الإنسانية على نطاق يلبي الاحتياجات. على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين. أي تصعيد إضافي للصراع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار والنزوح.