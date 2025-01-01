محللون اسرائيليون : لا جدوى لعملية احتلال غزة وحكومة نتنياهو هي الخطر

القدس المحتلة/سما/

وصف محللون إسرائيليون حكومة بنيامين نتنياهو بأنها تمثل خطراً حقيقياً على مستقبل إسرائيل. في نقاشات جرت على قنوات إسرائيلية، تم الإشارة إلى وجود تضارب بين المستوى السياسي الذي يسعى لاستمرار الحرب والمستوى العسكري الذي يفضل التوجه نحو قبول صفقة مع المقاومة الفلسطينية.

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال حولانا، أعرب عن قلقه من تصعيد نتنياهو للقتال في قطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك قد يعيق إمكانية التوصل إلى تفاهمات لإطلاق سراح المخطوفين. وأكد أنه لا يفهم الهدف من العملية العسكرية الحالية، مشيراً إلى أن حركة حماس لن تستسلم بسهولة.

يائير جولان، رئيس حزب "الديمقراطيين" ونائب سابق لرئيس الأركان، أضاف أن العملية العسكرية في غزة لا جدوى منها من الناحية العسكرية، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن. كما دعا إلى إنشاء هيئة حكم بديلة لحماس في القطاع.

متان فيلنائي، نائب وزير الدفاع ونائب رئيس أركان سابق، اعتبر أن الخطر الحقيقي على إسرائيل هو حكومة نتنياهو، مشيراً إلى أن المسؤولين فيها هم من الأكثر تطرفاً في تاريخ دولة الاحتلال، ولا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من الشعب الإسرائيلي.

مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12، يارون أبرهام، أشار إلى أن هناك قلقاً في الأجهزة الأمنية من طول فترة المفاوضات حول "اليوم التالي" بعد انتهاء العدوان، حيث تم تحذير المستوى السياسي من هذا الأمر.

قادة الأجهزة الأمنية يشعرون بأن نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، يفرضون عزلة عليهم، وهو ما تم التعبير عنه في محادثات مغلقة. هذا الوضع يعكس انعدام الثقة بين المستوى السياسي والعسكري.

في سياق متصل، روبي حين، والد أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة، انتقد الحكومة الإسرائيلية لعدم تكبدها عناء مناقشة رد حماس على المقترحات المطروحة، مما يعكس حالة من الفوضى وعدم التنسيق في التعامل مع الأزمة.