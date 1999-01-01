مصر تستضيف اجتماع مجموعة العشرين لأول مرة منذ التأسيس

القاهرة /سما/

تستعد مصر لاستضافة اجتماع مجموعة العشرين للمرة الأولى، في أول لقاء تعقده المجموعة خارج نطاق دولها الأعضاء منذ تأسيسها عام 1999.

وقال السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي للرئيس المصري لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، إنه الاجتماع يعقد في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، معتبرا أن "هذا الحدث الاستثنائي يعد تتويجا للمشاركة المصرية المتميزة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة علي التوالي والخامسة إجمالا".

وأضاف الدبلوماسي المصري أن هذه الخطوة بعقد الاجتماع في القاهرة "يأتي تقديرا لثقلها الإقليمي، وإسهامها الملموس في تناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، والجهود التي تبذلها لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، بما يراعى شواغل وأولويات الدول النامية وبخاصة الدول الإفريقية، ويعلي من صوتها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".

ونوه إلى أن الاجتماع سيعقد بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب إفريقية لمجموعة العشرين لهذا العام لمناقشة إشكالية أمن الغذاء المتنامية وأبعادها المتعددة، وذلك بحضور عدد كبير من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، والدول المشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة تحت الرئاسة الجنوب إفريقية، إلى جانب عدد من المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع المخرجات الرئيسية لمجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء التابعة لمجموعة العشرين، إلي جانب المفاوضات حول البيان الوزاري بشأن أمن الغذاء العالمي المنتظر اعتماده خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المنعقد بجنوب إفريقيا في 19 سبتمبر 2025، وإطلاقه كأحد الوثائق الرسمية التي ستصدر عن قمة المجموعة المقرر عقدها في جوهانسبرج يومي 22 و23 سبتمبر 2025.