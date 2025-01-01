  1. الرئيسية
الصحة : 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة

السبت 30 أغسطس 2025 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال

وبذلك ارتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 332 شهيدًا، من بينهم 124 طفلًا.

كما حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) من أن نحو مليون شخص في شمال قطاع غزة يواجهون أخطار النزوح، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، وتصنيفه مدينة غزة "منطقة قتال خطرة".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة "قد تكون لها تداعيات أكثر فظاعة على المدنيين في مختلف أنحاء القطاع إذا تصاعدت حدتها".

